Người hưởng trợ cấp thất nghiệp thông báo việc làm như thế nào cho đúng?

Hằng tháng, người hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thông báo tình hình tìm kiếm việc làm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo quy định của Luật Việc làm năm 2025, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm cho tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định trên.

Quy định thông báo về việc tìm kiếm việc làm được hướng dẫn triển khai chi tiết tại Điều 21 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông báo về việc tìm kiếm việc làm với tổ chức dịch vụ việc làm công (hiện là Trung tâm Dịch vụ việc làm) nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thông báo này được thực hiện theo Mẫu số 24, bạn đọc có thể TẢI TẠI ĐÂY.

Về thời hạn thông báo, Nghị định 374/2025 quy định ngày người lao động thông báo về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Ngày thông báo của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp nằm trong thời hạn 3 ngày làm việc mà người lao động được trả kết quả về việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Từ tháng thứ hai hưởng trợ cấp thất nghiệp trở đi, ngày thông báo nằm trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong trường hợp thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh mà không thể thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì tổ chức dịch vụ việc làm công xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc điều chỉnh ngày thông báo để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trường hợp ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong thời gian chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi chuyển đến.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm khi đã ghi đúng và đầy đủ các nội dung trong thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm và chịu trách nhiệm về nội dung thông báo.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thông báo theo quy định trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm phải thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội các trường hợp không thông báo để dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp.