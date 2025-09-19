Người giúp việc tại Singapore được hỗ trợ để tạo nên kỳ tích

Siti Mujiati (40 tuổi), một phụ nữ Indonesia đang làm giúp việc tại Singapore. Sinh ra trong cảnh nghèo khó, chị Siti không có điều kiện theo đuổi con đường học tập. Năm 2012, khi trở thành mẹ đơn thân của hai con nhỏ, với áp lực kinh tế nặng nề, chị đã quyết định sang Singapore làm nghề giúp việc.

Trong quá trình làm việc tại Singapore, Siti nhận được sự hỗ trợ từ một tổ chức từ thiện. Ban đầu, chị tham gia lớp học về kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Nhờ đó, Siti cảm thấy tự tin hơn trong vấn đề tiền bạc, chị bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.

Chị Siti Mujiati (Ảnh: Straits Times).

Sau khi tiết kiệm được một khoản tiền dùng để trang trải học phí, Siti dành ra 4 năm vừa làm vừa học. Chị vẫn tiếp tục làm giúp việc tại Singapore và đồng thời theo học khóa đào tạo từ xa để có bằng cử nhân chuyên ngành văn học Anh do Đại học Mở Indonesia cấp.

Ở tuổi 40, nhận được tấm bằng đại học, Siti thấy cuộc đời như bước sang trang mới. Chị tin rằng khi trở về Indonesia, những cơ hội việc làm tốt hơn sẽ rộng mở nhờ tấm bằng đại học.

Trong giai đoạn học tập online, Siti tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Sau khi hoàn tất các phần việc của người giúp việc, chị học bài tới khuya. Gia đình chủ nhà cũng rất tạo điều kiện cho Siti học tập, họ tặng chị một chiếc laptop khi biết chị muốn theo học cử nhân hệ đào tạo từ xa.

Chị Siti là một trong hàng nghìn người giúp việc tại Singapore đang theo học những lớp đào tạo kỹ năng do các tổ chức từ thiện mở ra.

Theo thống kê của tổ chức Aidha, mỗi năm có khoảng 2.000 người giúp việc tham gia các lớp đào tạo kỹ năng do tổ chức này mở ra. Số lượng người tham gia có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong vòng 3 năm trở lại đây.

Nhiều tổ chức từ thiện khác cũng có những thống kê tương tự như Aidha, theo đó, ngày càng nhiều người giúp việc nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng nghề và nền tảng học vấn; qua đó, họ có thể gia tăng giá trị lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lớp học may dành cho những người giúp việc tại Singapore (Ảnh: Straits Times).

Lớp học do các tổ chức từ thiện mở ra rất đa dạng, bao gồm lớp dạy nấu ăn, dạy kỹ năng điều dưỡng - chăm sóc sức khỏe, dạy sử dụng máy tính, dạy kinh doanh nhỏ lẻ... Những lao động tham gia vào các lớp học này đều cảm thấy hào hứng vì được chuẩn bị những kỹ năng thực tế giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Home, một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ lao động người nước ngoài tại Singapore, mỗi năm, có khoảng 1.000 người giúp việc tham gia các khóa học nghề do tổ chức này mở ra. Các lớp dạy làm tóc, lớp dạy may đo, lớp điều dưỡng - chăm sóc sức khỏe... luôn được nhiều người lựa chọn nhất.

Đại diện của Home, ông Prashant Somosundram, cho biết không ít lao động sau khi hoàn tất khóa học đã nhanh chóng tìm được những công việc có mức lương cao hơn, ví dụ như làm việc tại nhà dưỡng lão hay cô nhi viện.

Bà Juliet Paragas (52 tuổi) đã làm giúp việc gần 30 năm. Năm 2017, bà quyết định tham gia lớp học may do một tổ chức từ thiện mở. Gia đình chủ nhà rất ủng hộ và hỗ trợ tiền mua vải để bà học tập và khởi nghiệp.

Lớp dạy kinh doanh online quy mô nhỏ dành cho người giúp việc tại Singapore (Ảnh: Straits Times).

Sau đó, bà Paragas đã mua một chiếc máy may, nhận may đo những bộ đồ mặc nhà dành cho trẻ em. Bà làm công việc này vào khung giờ tối muộn, khi đã hoàn tất các nhiệm vụ của người giúp việc.

Các lớp học nghề dành cho người giúp việc tại Singapore thường do các tổ chức từ thiện mở ra nên có mức học phí rất thân thiện, dao động trong khoảng từ 100 đến 400 đô-la Singapore (từ khoảng 2 tới 8 triệu đồng). Không ít gia đình thuê người giúp việc đã sẵn sàng chi trả khoản học phí này để người giúp việc có thêm kỹ năng và cơ hội việc làm tốt hơn.