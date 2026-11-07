“Anh Nguyễn Hữu Thắng là nông dân đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An nuôi gà ác lấy trứng. Sau 6 năm triển khai, mô hình nuôi gà ác lấy trứng của anh Thắng đã tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao”, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đánh giá về mô hình nuôi gà ác lấy trứng của anh Nguyễn Hữu Thắng.

Từ giới thiệu của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi tìm về trang trại nuôi gà ác của anh Thắng tại xóm 1, xã Văn Kiều.

Năm 2010, vừa tròn 18 tuổi, trong khi các bạn cùng trang lứa tìm tương lai trên giảng đường đại học, anh Thắng quyết định đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, sau 6 tháng, anh cầm trong tay visa E9 (diện thị thực dành cho lao động phổ thông nước ngoài đến làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình phái cử và tiếp nhận lao động nước ngoài của Chính phủ 2 nước - EPS).

Thời điểm đó mức lương 2.000 USD/tháng (tương đương gần 40 triệu đồng) thực sự là thu nhập mơ ước của nhiều người. Nhưng anh Thắng không muốn tiền chỉ nằm trong túi mà nghĩ cách sinh lời. Anh gom góp tiền gửi về quê đầu tư vào thị trường bất động sản.

Năm 2019, anh Thắng trở về nước. Thành quả anh mang về không chỉ là 5 mảnh đất mua từ tiền đi lao động, có giá trị sinh lời cao, mà còn là tư duy tổ chức sản xuất công nghiệp và bản lĩnh quản trị rủi ro tích lũy sau gần một thập kỷ quan sát cách người Hàn làm kinh tế.

“Đi làm việc ở nước ngoài là bước đệm quan trọng, nhưng sử dụng nguồn vốn và phát huy nguồn vốn tích lũy được từ những năm tháng đó để khởi nghiệp, tạo ra giá trị và làm giàu trên quê hương mới là cái đích tôi hướng tới”, anh Thắng chia sẻ.

Sau một năm nghiền ngẫm để phát huy số vốn tích lũy từ những năm tháng ở nước ngoài, anh Thắng quyết định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thời điểm đó, các mô hình chăn nuôi lợn, gà... nở rộ ở các làng quê nhưng anh Thắng cho rằng đi theo thị trường số đông, sức cạnh tranh thấp, sinh lời không cao. Anh quyết định nuôi gà ác phương Nam lấy trứng bởi mô hình chăn nuôi gia cầm này từ vùng Quảng Trị ra Bắc chưa có ai triển khai.

9X nuôi gà ác lấy trứng, thu 16 tỷ đồng mỗi năm (Video: Hoàng Lam).

Kế hoạch khởi nghiệp của anh có người ủng hộ nhưng cũng có người hoài nghi, bởi lẽ nhiều rủi ro khi đưa giống gà ở vùng nhiệt độ cao ra nơi có khí hậu khắc nghiệt như ở Nghệ An. Bên cạnh đó, trứng gà ác rất nhỏ, liệu có đủ sức cạnh tranh với trứng gà ta hay gà công nghiệp đầy rẫy trên thị trường hay không?.

Kiên định với kế hoạch của mình, anh Thắng bắt tay vào quy hoạch xây dựng chuồng trại, tìm nguồn giống, thức ăn, học hỏi kiến thức chăm sóc gà ác. Số vốn đầu tư đội lên 10 tỷ đồng, vượt xa dự tính 5 tỷ đồng ban đầu. Anh bán đất, vay thêm nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng quyết tâm thực hiện kế hoạch khởi nghiệp của mình.

Dịch Covid-19 ập đến làm gián đoạn kế hoạch khởi nghiệp của anh. Sát Tết Nguyên đán năm 2022, những con gà giống đầu tiên được anh thuê vận chuyển từ Long An cũ về Nghệ An thả vào chuồng nuôi đã để trống một năm do dịch.

Để gà chống chọi với cái rét phương Bắc, anh đầu tư hệ thống đèn sưởi, đảm bảo nhiệt độ trong chuồng luôn duy trì ở mức 20-28 độ C. Tuy nhiên, độ sáng phải điều chỉnh để không kích thích tính hiếu chiến của giống gà này. Mặt khác, loại gà này nhỏ, con trưởng thành chỉ hơn 1kg, ở Nghệ An chưa có loại chuồng riêng, phải sử dụng chuồng thường nên ban đầu, dẫn tới gà rơi, kẹt giữa các thanh sắt...

Với 3 vạn con gà giống nhập về nhưng tỉ lệ hao hụt lên tới 20% khiến anh Thắng “toát mồ hôi hột”, buộc phải điều chỉnh hệ thống đèn sưởi, giàn mát, chuồng... Đặc biệt, ngoài sử dụng điện lưới, anh lắp đặt hệ thống điện mặt trời, máy phát điện nhằm giảm chi phí, tránh sự cố về điện có thể ảnh hưởng đến đàn gà.

Sau 7 tháng thấp thỏm lo âu, anh Thắng mừng rơi nước mắt khi lứa gà đầu tiên đẻ trứng. Thế nhưng, đưa những quả trứng chỉ nhỉnh hơn một nửa trứng gà thường ra thị trường là bài toán cân não tiếp theo mà anh phải tự tìm lời giải.

Đưa quả trứng gà ác - vốn chỉ nhỏ bằng một nửa trứng thường nhưng giá lại cao hơn - ra thị trường là một bài toán cân não tiếp theo. Thay vì lao vào cuộc chiến giảm giá, anh Thắng chọn chiến lược định vị lại giá trị sản phẩm.

Anh chủ động đưa trứng đi phân tích kiểm định, dùng số liệu khoa học để chứng minh cho người tiêu dùng giá trị của nó không nằm ở kích thước, mà nằm ở hàm lượng và giá trị dinh dưỡng trong mỗi quả trứng. Các số liệu phân tích cho thấy trong một quả trứng chưa đến 30g, lòng đỏ chiếm 60-70%, hàm lượng vitamin A, D, E, B1, B2 và các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, phốt pho... đều vượt trội.

Mỗi quả trứng đến tay người tiêu dùng là một cam kết về chất lượng với quy trình chăn nuôi sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của các cơ quan chức năng.

Đến nay, sản phẩm trứng gà ác của anh Thắng đã được công nhận đạt chuẩn OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao, được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu và được công nhận đạt chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam) lần thứ 2.

Kiên trì giới thiệu với người tiêu dùng, áp dụng các chương trình khuyến mãi, anh Thắng chinh phục chợ quê, thị trường bán lẻ, hình thành hệ thống đại lý phân phối và tiến thẳng vào các siêu thị lớn.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày trang trại của anh Thắng cung cấp ra thị trường 10.000-12.000 quả trứng. Với mức giá 4.500 đồng/quả, trung bình mỗi ngày cơ sở của anh Thắng thu về hơn 45-54 triệu đồng từ bán trứng. Doanh thu từ bán trứng đạt hơn 16 tỷ đồng/năm, ngoài ra anh Thắng còn có nguồn thu đáng kể từ gà thương phẩm và phụ phẩm chăn nuôi gà.

Thời điểm này, trang trại của anh Thắng đang có 3 đơn vị chuồng, chăn nuôi 45.000 con gà ác. Với đặc tính 3 ngày đẻ trứng một lần của loài gà ác này, sản lượng trứng của cơ sở chăn nuôi này không đáp ứng hết nhu cầu thị trường.

Chu kỳ khai thác của gà ác khoảng 11 tháng, bởi vậy, ngoài việc tuân thủ quy định khắt khe về nguồn thức ăn để đảm bảo chất lượng quả trứng, anh chủ động đàn gà hậu bị nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường không bị ảnh hưởng.

Mặc dù sản lượng trứng chưa đủ đáp ứng thị trường nhưng trước mắt, anh Thắng chưa có kế hoạch mở rộng quy mô chăn nuôi. Bên cạnh việc giảm áp lực kinh phí đầu tư xây dựng thêm chuồng trại, việc duy trì sản lượng hiện tại sẽ tạo ra sự khan hiếm nhất định cho thị trường để duy trì “sức nóng” cho loại sản phẩm này. Ông chủ trẻ cũng từ chối nhiều đề nghị làm đại lý phân phối để bảo vệ biên độ lợi nhuận cho những đối tác truyền thống đã gắn bó từ ngày đầu.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, tháng 10, anh Thắng được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025”.

Với anh, đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là chuẩn bị cho mình nền tảng về nguồn vốn để khởi nghiệp mà còn là cơ hội để anh học hỏi về tác phong làm việc, tư duy tổ chức sản xuất, khả năng nắm bắt thị trường để lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp.

Bên cạnh đó, quá trình khởi nghiệp, ngoài nỗ lực của bản thân, sự ủng hộ của gia đình, anh Thắng còn có hỗ trợ, định hướng từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, anh Thắng còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng và gần 20 lao động thời vụ khác.

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

07/11/2026 - 06:00