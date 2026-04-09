Người đàn ông kiếm tiền tỷ mỗi năm từ 600 chum sành và tỷ lệ “vàng”

Anh Thạch Văn Hiểu (44 tuổi, trú tại thôn Bình, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) đã biến nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình thành một cơ nghiệp tiền tỷ, mang lại thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trên khoảng sân rộng của gia đình, anh Hiểu đang cẩn thận sắp xếp 600 chum mắm cá cơm thơm nức, chuẩn bị cho vụ thu hoạch sắp tới. Sinh ra trong gia đình ngư dân, tuổi thơ anh Hiểu gắn liền với biển cả. Năm 2008, anh quyết định rẽ hướng, "lên bờ" để tập trung phát triển nghề làm nước mắm truyền thống đã ba đời của gia đình.

Anh Hiểu có nguồn thu nhập tốt từ nghề làm nước mắm truyền thống (Ảnh: Hạnh Linh).

"Thời điểm đó, hướng rẽ của tôi được cho là "ngược lối" vì nhiều người nghĩ làm mắm vất vả, thu nhập không cao, khó tiêu thụ. Nhưng tôi tin nếu biết làm đúng cách, giữ được chất lượng thì sản phẩm truyền thống vẫn có chỗ đứng", anh Hiểu chia sẻ.

Sau những ngày đầu mày mò học hỏi, anh Hiểu dần đúc rút và kế thừa kinh nghiệm gia truyền, đặc biệt là khâu phối trộn nguyên liệu - yếu tố được xem là "linh hồn" quyết định chất lượng nước mắm. Anh Hiểu tiết lộ, bí quyết làm nên hương vị riêng của nước mắm Cự Nham chính là tỷ lệ "vàng": 3 cá, 1 muối (tức 3 tấn cá trộn với 1 tấn muối).

Gia đình anh sử dụng cá cơm tươi, loại cá cho hàm lượng đạm cao, giúp nước mắm có vị đậm đà. Muối được xử lý kỹ, lưu kho để "chảy hết nước chát" trước khi đưa vào ủ. Hỗn hợp cá và muối sau đó được ủ trong chum sành 18-24 tháng theo phương pháp lên men tự nhiên. Suốt quá trình này, người làm mắm phải thường xuyên khuấy đều, giúp nước mắm đạt độ trong và hương vị đặc trưng.

Anh Hiểu đang có 600 chiếc chum sành với dung tích 250 lít (Ảnh: Hạnh Linh).

"Làm nước mắm không thể nóng vội. Phải đủ thời gian, đủ nắng, gió thì nước mắm mới ngon, giữ được hương vị tự nhiên", anh Hiểu cho biết.

Năm 2017, anh Hiểu quyết định thành lập doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu nước mắm của gia đình. Hiện tại, với 600 chum sành dung tích 250 lít, mỗi năm gia đình anh sản xuất và bán ra thị trường khoảng 100.000 lít nước mắm, thu nhập 3 tỷ đồng. Anh Hiểu dự định mở rộng quy mô lên hơn 1.000 chum trong thời gian tới.

Ngoài nước mắm, cơ sở của anh Hiểu còn sản xuất nhiều sản phẩm khác như moi khô, mắm tép, mắm tôm… nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Anh đang sở hữu 3 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm thế mạnh).

"Với kỳ vọng tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương và đưa hương vị truyền thống quê hương ra thế giới, tôi mong được chính quyền tạo điều kiện về mặt bằng, nguồn vốn để mở rộng cơ sở sản xuất", anh Hiểu bày tỏ.

Nghề làm mắm của gia đình đang tạo việc làm cho 7 lao động tại địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Lê Huy Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, đánh giá mô hình sản xuất nước mắm của anh Thạch Văn Hiểu là điểm sáng trong phát triển kinh tế hộ gắn với bảo tồn nghề truyền thống tại địa phương. Không chỉ mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, cơ sở của anh Hiểu còn tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Ông Hùng cho biết địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cơ sở về mặt bằng sản xuất, tiếp cận nguồn vốn, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua các chương trình OCOP và kênh phân phối hiện đại.

"Chúng tôi khuyến khích các mô hình sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, qua đó từng bước đưa sản phẩm nước mắm truyền thống vươn xa, gia tăng giá trị và phát triển bền vững", ông Hùng nhấn mạnh.