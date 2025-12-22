Nghệ An: “Phủ sóng” bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chỉ thị số 31-CT/TƯ nêu rõ: “Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng đóng, hưởng linh hoạt, nâng mức hưởng, mức hỗ trợ phù hợp cho người thụ hưởng, bảo đảm ổn định cuộc sống, mở rộng và phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước”.

Doanh nghiệp Nghệ An đảm bảo an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Theo bà Lê Thị Dung, Phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, mặc dù chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đi vào cuộc sống nhưng trên thực tế vẫn còn khoảng trống thực hiện chính sách này đối với những lao động tự do.

Theo bà Dung, Chương trình Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trung bình hằng năm, tăng thêm 5% số lao động được khám bệnh nghề nghiệp, hơn 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, mục tiêu trên chỉ đạt khi Chính phủ sớm ban hành Nghị định cho phép người lao động tự do có thể đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như các đối tượng khác ở khu vực chính thức để được hưởng các chế độ trợ cấp khi gặp rủi ro.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An cho biết, trong năm 2025, các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức kiểm tra, giám sát về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội cho hơn 280 đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp Nghệ An tập huấn an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Kết quả kiểm tra của một số cơ quan: Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn tại 203 dự án, công trình xây dựng; Sở Nội vụ kiểm tra, điều tra tai nạn lao động kết hợp kiểm tra, hướng dẫn 19 đơn vị, doanh nghiệp; Sở Y tế tổ chức triển khai kiểm tra 64 cơ sở y tế, gồm các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn.

Có hơn 350 doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ. Qua kiểm tra và báo cáo cho thấy cơ bản các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt các nội dung về an toàn vệ sinh lao động. Một số đơn vị còn tồn tại được nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời.

“Năm 2025, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập 9 đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền (gồm 8 vụ tai nạn lao động chết người; 1 vụ tai nạn lao động làm 2 người lao động bị thương nặng trở lên). Qua điều tra, các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án đối với 4 vụ tai nạn lao động chết người.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Hưng, hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác kiểm tra chưa thường xuyên, điều kiện lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và làng nghề còn nhiều bất cập. Điều này dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân được quan tâm (Ảnh: Thu Hương).

Trong năm 2025 đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, điển hình là vụ việc tại Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 (huyện Anh Sơn) và vụ tai nạn khi thi công giếng tại xã Tân Hợp (huyện Tân Kỳ), khiến 6 người thiệt mạng.

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh đề ra mục tiêu năm 2025 sẽ giảm ít nhất 4% số vụ tai nạn lao động chết người so với năm trước. Đồng thời, tăng 5% số lao động được khám bệnh nghề nghiệp, tăng tỷ lệ cơ sở có nguy cơ được quan trắc môi trường lao động, bảo đảm 100% các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng được điều tra, xử lý đúng quy định và 100% cán bộ quản lý được tập huấn, cập nhật kiến thức.

Ông Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo đảm an toàn lao động trong bối cảnh toàn tỉnh có gần 17.000 doanh nghiệp và gần 400.000 lao động, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, WHA, Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi...

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện và phổ biến kiến thức về an toàn lao động, đặc biệt tại các ngành nghề có nguy cơ cao. Địa phương đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Đơn vị tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, công chức của các Sở, ngành, địa phương, nhất là năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động; phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn.

Nhiều đơn vị chú trọng trang bị bảo hộ lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Địa phương thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin như trên các cổng thông tin điện tử, website, facebook, zalo, zoom... Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động phối hợp Tháng Công nhân năm 2026 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có điều kiện, môi trường làm việc có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng; sản xuất, sử dụng điện, hóa chất; bốc dỡ hàng hóa, vật liệu; làm việc trong không gian hạn chế.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động của chính quyền địa phương cấp huyện, xã. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn vệ sinh lao động để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động trong năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Thu Hương