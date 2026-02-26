Ngày xôm nhất năm mà chủ lò “vàng ngọt” cắn răng ngưng nhận khách

Trắng đêm bên lò bánh

Những ngày qua, cơ sở làm bánh bao của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ tại phường An Khánh, TPHCM) hoạt động liên tục để kịp trả đơn cho khách.

Bên trong lò, nhân viên tất bật ở mọi công đoạn, từ nhào bột, tạo hình, hấp bánh đến đóng gói. Điện thoại của chị Ngọc liên tục nhận tin nhắn đặt hàng mới.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc trực tiếp kiểm tra từng công đoạn tạo hình bánh để đảm bảo chất lượng trong mùa cao điểm vía Thần Tài (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng chỉ ngủ được 4 tiếng, có khi một mình làm đến khuya vì sợ không kịp chuẩn bị”, chị Ngọc kể.

Chị cho biết từ trước Tết, cơ sở đã bắt đầu nhận đơn phục vụ bánh bao tạo hình thỏi vàng, túi tiền cho dịp vía Thần tài. Đến mùng 6 tháng Giêng, lượng khách tăng đột biến, vượt xa dự kiến ban đầu, ước chừng nhu cầu cao gấp 10 lần ngày thường.

“Đơn tăng rất nhanh chỉ trong vài ngày. Đến nay, tôi buộc phải ngừng nhận thêm vì không thể đáp ứng kịp tiến độ, dù vẫn có nhiều khách liên hệ”, chị Ngọc nói trong tiếc nuối.

Trong mùa cao điểm năm nay, cơ sở đã hoàn thiện gần 100 tháp bánh lớn cùng hàng trăm sản phẩm khác mỗi ngày. Trung bình một ngày, xưởng bánh cung cấp 800 sản phẩm ra thị trường. Giá mỗi tháp bánh dao động 1-3 triệu đồng, tùy kích thước và mức độ cầu kỳ.

Những tháp bánh tạo hình cầu kỳ được hoàn thiện sau nhiều giờ làm việc liên tục của người thợ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Để đảm bảo tiến độ, cơ sở duy trì đội ngũ 6-7 nhân viên làm việc liên tục trong ngày. Các nhân viên phụ trách tư vấn khách hàng, truyền thông cũng phải xuống tận lò để hỗ trợ làm bánh.

Chị Ngọc cho hay trước tình trạng quá tải, xưởng bánh hiện ưu tiên phục vụ khách lẻ nhằm đảm bảo chất lượng, thay vì nhận nhiều đơn sỉ như trước. Điều này là để dễ kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Nhân viên tại cơ sở bánh chia nhau từng công đoạn, từ nhào bột đến hấp bánh để kịp trả đơn cho khách trước ngày vía Thần Tài (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tình trạng quá tải cũng xảy ra tại cơ sở của chị Thảo Nguyên, chủ lò bánh bao tạo hình tại TPHCM. Chị chia sẻ điện thoại của chị liên tục nhận tin nhắn đặt hàng, đặc biệt trong những ngày cận lễ.

“Khách đặt bánh từ rất sớm, đến sát ngày vía Thần tài vẫn có thêm nhiều người liên hệ. Tôi phải từ chối bớt để đảm bảo giao hàng đúng hẹn. Từ mùng 9 Tết, lò phải tạm ngưng sản xuất vì cạn nguyên liệu”, chị Nguyên kể.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao, cơ sở đã tăng số lượng nhân công từ khoảng 5-7 người lên gần 20 người trong mùa cao điểm. Đội ngũ làm việc từ sáng sớm đến khuya để kịp tiến độ giao hàng.

Giá bánh bao tạo hình phục vụ cúng Thần Tài dao động từ 100.000 đến 189.000 đồng mỗi sản phẩm. Các mẫu đặc biệt có giá từ 99.000 đến 280.000 đồng, tùy thiết kế. Theo chị Nguyên, dù chi phí tăng, cơ sở vẫn giữ mức giá ổn định phù hợp với sức mua.

Ngoài khách lẻ trong nước, sản phẩm còn được các đối tác đặt sỉ và xuất khẩu. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng hiện ưu tiên các mẫu có sẵn thay vì đặt thiết kế riêng để tiết kiệm chi phí.

Áp lực sau những “túi tiền vàng”

Theo chị Ngọc, nguyên liệu làm bánh khá đơn giản, nhưng quy trình sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao. Sau khi tạo hình, bánh phải được hấp đúng kỹ thuật để giữ chuẩn hình dáng và độ nở.

“Chỉ cần sai lệch về nhiệt độ hoặc thời gian, cả mẻ bánh có thể hỏng và phải làm lại”, chị giải thích.

Các loại bánh bao bán lẻ có giá thấp hơn so với loại tháp bánh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong đó, khâu hấp bánh và kiểm soát chất lượng bột là quan trọng nhất. Những công đoạn này đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm, thợ vừa được đào tạo chưa chắc làm tốt nên chị Ngọc phải trực tiếp giám sát để hạn chế rủi ro.

Sau khi hoàn thiện, bánh cần được đóng gói và vận chuyển cẩn thận để tránh hư hỏng. Điều này đặc biệt quan trọng trong dịp cao điểm, khi khách hàng yêu cầu cao về hình thức và chất lượng sản phẩm dùng cho mục đích thờ cúng.

Khách xếp hàng chờ nhận bánh bao tạo hình túi tiền để cúng dịp vía Thần tài (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo chị Ngọc, giá trị sản phẩm nằm chủ yếu ở tay nghề và công sức của người thợ.

Chị Ngọc đã gắn bó với nghề làm bánh hơn 10 năm và bắt đầu phát triển dòng bánh tạo hình trong khoảng hai năm gần đây, khi nhu cầu thị trường tăng mạnh.

Ngoài dịp vía Thần Tài, cơ sở còn sản xuất bánh theo yêu cầu cho các dịp khai trương, lễ tết và sự kiện đặc biệt. Dù công việc vất vả, chị cho biết niềm vui lớn nhất là khi khách hàng hài lòng và quay lại đặt hàng.

Nguyễn Vy - Nguyễn Hữu Đạt