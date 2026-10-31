Nắm vững công nghệ số, lao động ở nông thôn sẽ làm giàu ngay ở quê hương

Nguồn nhân lực được xác định là nền tảng để phát triển kinh tế nông thôn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2026-2030.

Tọa đàm Phát triển nguồn nhân lực - nền tảng để xây dựng nông thôn mới

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một trong những dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhà báo Trần Văn Hinh, đại diện báo Dân trí tặng hoa đến 2 khách mời của toạ đàm: Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh và bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, chương trình còn góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin của cộng đồng.

Sau khi kết thúc giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh cả nước vừa sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Đặc biệt, ngày 24/8/2026, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 46/2026/QH16, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên cơ sở hợp nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia trước đó, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các khách mời tham dự toạ đàm “Phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững, nền tảng để xây dựng nông thôn mới” (Ảnh: Nam Anh).

Định hướng mới đặt ra yêu cầu các địa phương phải phối hợp nguồn lực và tổ chức thực hiện đồng bộ tốt hơn các nội dung mà trước đây nằm rải rác ở các chương trình khác nhau.

Trong bối cảnh đó, xây dựng nông thôn mới hiện nay không chỉ chú trọng vào việc phát triển hạ tầng kinh tế, an sinh xã hội mà phải hướng trọng tâm đến yếu tố con người, đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn. Nguồn nhân lực được xác định là nền tảng để phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, nghĩa tình.

Để cùng nhìn lại chặng đường vừa qua và tìm kiếm giải pháp đột phá cho giai đoạn sắp tới với nhiều cái mới, báo Dân trí phối hợp cùng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững, nền tảng để xây dựng nông thôn mới”.

Khách mời tham gia thảo luận tại tọa đàm gồm có: Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh và bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM.

Trong Phần 1 của tọa đàm, các chuyên gia sẽ khái quát tổng quan về bài toán nhân lực trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời bàn thảo sâu về công tác phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn trong giai đoạn mới trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Một góc xã Tân An Hội, TPHCM (Ảnh: DT).

Phần 2 sẽ là phần trao đổi của các chuyên gia về việc giải bài toán mất cân bằng cung - cầu lao động, các giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động kết nối việc làm, tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn trong bối cảnh mới với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp.

Phần 3 của tọa đàm, các chuyên gia sẽ bàn thảo về thực trạng di cư của lao động trẻ và bài toán giữ chân, thu hút người trẻ ở lại với khu vực nông thôn, làm giàu tại quê nhà và đóng góp xây dựng quê hương, góp phần phát triển nông thôn trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để các diễn giả chia sẻ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ưu tiên hàng đầu của địa phương trong chính sách phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ việc làm bền vững giai đoạn 2026-2030.

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