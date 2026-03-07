Nam lao công vừa nhảy, vừa dọn vệ sinh ở công viên gây “sốt” mạng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông làm lao công tại công viên vừa dọn vệ sinh vừa nhảy theo nhạc, khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận tích cực.

Đoạn clip ghi lại cảnh ông Đức vừa quét dọn, vừa nhảy múa khiến dân mạng thích thú (Ảnh cắt từ clip: MXH, Nguyễn Vy).

Không ít người tỏ ra tò mò về danh tính của nam lao công trong clip. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan, yêu công việc và nguồn năng lượng tích cực mà người đàn ông này mang lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Huỳnh Đức (52 tuổi), nhân viên vệ sinh tại Công viên Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM), cho biết bản thân khá bất ngờ khi hành động thường ngày của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Ông Đức cho hay công việc của ông bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến chiều tối. Dù phải làm việc ngoài trời khá vất vả, ông vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Với ông, việc vận động, nhảy múa trong lúc làm việc là cách giúp bản thân giảm bớt mệt mỏi và tạo thêm niềm vui trong công việc.

“Nhảy múa như vậy còn có thể lan tỏa tinh thần tích cực đến những người xung quanh”, ông Đức chia sẻ.

Nam lao công cho biết ông rất yêu thích công việc hiện tại, đặc biệt khi được làm việc tại Công viên Lý Thái Tổ - nơi có khu vực tưởng niệm những nạn nhân qua đời trong đợt dịch Covid-19.

Mỗi ngày làm việc trong không gian trang nghiêm của công viên, ông cảm thấy công việc của mình cũng góp phần giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, tôn trọng những người đã khuất.

Ông Đức kể rằng trước đây, ông từng có thời gian dài làm lao công tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, ông là một trong những nhân viên vệ sinh vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện để duy trì hoạt động.

Từng chứng kiến nhiều mất mát trong thời điểm dịch bệnh, ông Đức trải lòng mỗi khi dọn dẹp tại khu vực tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, ông không khỏi xúc động. Theo ông, việc giữ cho không gian này luôn sạch sẽ, trang nghiêm cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã khuất.

Ông Đức khẳng định dù làm công việc làm cũng phải cống hiến hết mình (Ảnh; Nguyễn Vy).

Khi được hỏi về ông Đức, ông Nguyễn Anh Tường, nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại Công viên Lý Thái Tổ, cho biết ông Đức là một đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng và được nhiều người trong tổ vệ sinh quý mến.

Theo ông Tường, công việc của các lao công tại công viên khá vất vả do phải làm việc ngoài trời nắng trong thời gian dài, tuy nhiêm, tinh thần lạc quan của ông Đức đã giúp không khí làm việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Nhiều du khách khi đến công viên cũng tỏ ra thích thú, họ ghi lại cảnh ông Đức nhảy múa khi làm việc rồi chia sẻ lên mạng xã hội”, ông Tường cho biết.