Nam công nhân mất 67% sức lao động chỉ vì một tai nạn mỏ

Chiều 23/4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tham gia đoàn có đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các đơn vị ngành than.

Đoàn công tác đã đến thăm công nhân Chu Văn Thủy (sinh năm 1990), trú tại phường Hà Lầm. Anh Thủy là công nhân Phân xưởng Vận tải Giếng đứng, Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin, bị tai nạn lao động nặng xảy ra ngày 24/5/2024 trong quá trình làm việc.

Khi thực hiện vệ sinh bóng đèn chiếu sáng và camera tại khu vực phễu định lượng chất tải, nắp phễu bất ngờ nâng lên, kẹp chân anh vào khe thiết bị, gây tai nạn. Hậu quả, anh bị suy giảm 67% khả năng lao động, phải tháo khớp gối chân trái và hiện đã lắp chân giả.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương thăm gia đình anh Thuỷ (Ảnh: Minh Hiền).

Các chế độ liên quan đến tai nạn lao động đã được doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định. Hiện anh Thủy được hưởng trợ cấp tai nạn lao động 2,435 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi sức khỏe ổn định, doanh nghiệp dự kiến bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và tình trạng sức khỏe của anh.

Gia đình anh Thủy hiện còn nhiều khó khăn. Vợ anh làm công nhân cấp dưỡng tại công ty, hai con còn nhỏ, trong đó một cháu bị tự kỷ và một cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình đang sinh sống cùng bố mẹ tại địa phương.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm gia đình công nhân Lê Văn Hiến, người đã tử vong do tai nạn lao động trong quá trình làm việc tại Công ty than Hòn Gai - TKV.

Theo thông tin, năm 2016, trong khi thực hiện nhiệm vụ đào chống lò tại khu vực mỏ, đã xảy ra sự cố bục nước tại lò thượng thông gió, khiến đất đá, bùn và nước tràn xuống, gây tai nạn cho anh Hiến.

Hiện gia đình anh Hiến sinh sống chủ yếu bằng công việc lao động tự do của vợ. Hai con đã trưởng thành và đi làm, trong đó một người đang làm việc tại TPHCM. Dù vậy, điều kiện kinh tế của gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.

Đoàn Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương thăm, tặng quà cho gia đình anh Hiến (Ảnh: Minh Hiền).

Tại các gia đình đến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà các gia đình đang phải vượt qua. Đồng thời, đoàn công tác đã trao tặng mỗi gia đình tiền mặt và quà của Bộ Nội vụ, địa phương và các đơn vị, với tổng giá trị nhiều triệu đồng nhằm hỗ trợ, động viên các gia đình ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động bị tai nạn sớm ổn định cuộc sống; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động và thân nhân người lao động theo quy định. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà được tổ chức trong khuôn khổ Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2026, góp phần thể hiện sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, địa phương và doanh nghiệp đối với người lao động, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh.