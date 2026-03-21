Mỏi tay gỡ cá trích, ngư dân thu tiền triệu trong buổi sáng

Từ sáng sớm, bãi biển xã Hải Châu (Nghệ An) đã tấp nập những bè mảng của ngư dân cập bờ, mang theo khoang đầy ắp cá trích sau chuyến biển đêm. Những đôi tay hối hả gỡ lưới, phân loại cá để kịp bán cho thương lái, không khí lao động nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Phúc Huân (53 tuổi, trú tại xóm Xuân Châu, xã Hải Châu) cùng vợ tất bật gỡ cá mắc lưới sau khi kết thúc chuyến biển lúc 4h. Những con cá trích tươi rói, quẫy mạnh liên tục, đôi tay người ngư dân không lúc nào ngơi nghỉ.

Ngư dân xã Hải Châu, Nghệ An được mùa cá trích (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Huân cho biết cá trích đang xuất hiện dày đặc cách bờ 6-8 hải lý. “Chuyến này tôi đánh được hơn 3 tạ cá, giá bán 15.000-25.000 đồng/kg. Trừ chi phí, vợ chồng tôi cũng lãi gần 2 triệu đồng”, ông chia sẻ.

Không chỉ gia đình ông Huân, nhiều bè mảng khác cũng liên tục cập bờ với sản lượng khá, tạo nên không khí lao động nhộn nhịp suốt buổi sáng trên bãi biển.

Theo ngư dân địa phương, mùa cá trích ở vùng biển Nghệ An thường kéo dài từ tháng 2 đến hết tháng 5. Đây là thời điểm quan trọng giúp bà con tăng thu nhập, bù đắp cho những tháng ngày biển động, ít nguồn lợi.

Nhờ cá trích vào mùa, nhiều ngư dân xã Hải Châu có thêm thu nhập sau mỗi chuyến ra khơi từ sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ngư dân, họ thường rời bờ từ khoảng 3h để ra khơi đánh cá. Sau vài giờ thả lưới, 8h-10h, các bè mảng quay vào bờ bán cá cho thương lái và người dân. Mỗi chuyến biển thường đánh được 50-150kg cá, hôm trúng đậm có thể được vài tạ.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho ngư dân, cá trích còn là đặc sản nổi tiếng của vùng biển Diễn Kim, Diễn Hải, xã Hải Châu. Ngay trên bãi cát, dọc tuyến đường ven biển cũng xuất hiện nhiều bếp than đỏ lửa sẵn sàng phục vụ thực khách thưởng thức cá tươi vừa được đưa từ biển vào.

Cá trích được nướng trực tiếp trên than hoa, thơm khó cưỡng. Khi chín, cá có lớp da vàng giòn, phần thịt trắng ngần, béo ngậy, thường được ăn kèm bánh mướt, rau sống và nước mắm pha ớt cay.

Ông Nguyễn Văn Cường, một ngư dân nhiều năm gắn bó với nghề biển, cho biết cá trích ngon nhất là khi thưởng thức ngay tại bến.

“Cá vừa lên bờ, nướng ăn liền mới giữ được vị ngọt tươi của biển. Vì vậy, cứ vào mùa cá trích, rất đông người dân và du khách tìm đến thưởng thức”, ông Cường nói.

Trong 3 tháng đầu năm, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân xã Hải Châu đạt khoảng 130-150 tấn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Thông, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hải Châu, cho biết thời điểm này cá trích xuất hiện khá nhiều, giá bán 15.000-25.000 đồng/kg. Toàn xã hiện có 339 bè mảng tham gia đánh bắt hải sản hằng ngày.

“Theo thống kê trong 3 tháng đầu năm, sản lượng khai thác hải sản toàn xã đạt 130-150 tấn. Đây là nguồn thu nhập đáng kể đối với ngư dân địa phương”, ông Thông cho biết.

Nhờ cá trích vào mùa, nhiều ngư dân xã Hải Châu có thêm thu nhập sau mỗi chuyến ra khơi từ sáng sớm. Nguồn thu này giúp bà con lo chi phí sinh hoạt hằng ngày, trang trải học hành cho con cái và yên tâm bám biển.