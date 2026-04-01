Mở rộng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thất nghiệp

Tại tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Trần Tuấn Tú cho biết, Luật Việc làm 2025 đã cơ bản khắc phục những hạn chế bất cập so với quy định trước đây.

Bổ sung nhiều đối tượng tham gia

Đáng lưu ý, luật đã mở rộng, bổ sung nhiều nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trước đây, Luật Việc làm 2013 chỉ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo ông Tú, quy định này áp dụng ngay cả khi hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Cùng với đó, luật mới cũng luật hóa quy định tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hợp tác xã, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp… có hưởng tiền lương, thì sẽ thuộc đối tượng tham gia để được bảo hiểm thất nghiệp bảo vệ khi họ gặp rủi ro.

Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Trần Tuấn Tú (Ảnh: Việt Thắng).

Theo Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, luật cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tượng khác có việc làm, thu nhập ổn định trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, tạo cơ chế mở để tiếp tục mở rộng độ bao phủ trong tương lai.

Tăng cường đào tạo nghề

Liên quan đến mức đóng linh hoạt hơn, Luật Việc làm mới chỉ quy định người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia và do ngân sách trung ương bảo đảm.

"Việc quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 1% và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết, thay vì quy định cứng mức đóng bằng 1% như trước đây để đảm bảo tính linh hoạt của chính sách và tăng sự chủ động điều hành của Chính phủ, đặc biệt là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng, suy thoái kinh tế và kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp", ông Tú cho hay.

Bên cạnh đó, luật cũng mở rộng hơn trong điều kiện hỗ trợ người lao động. Cụ thể, thay vì các khóa đào tạo nghề, chính sách mới chuyển thành đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động cũng như người thất nghiệp.

Đồng thời, cũng cải tiến về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; quy định cho người lao động linh hoạt hơn trong việc nộp hồ sơ và hưởng chế độ chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công quốc gia…

Theo ông Trần Tuấn Tú, trợ cấp thất nghiệp chỉ là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời trong khoảng thời gian nhất định, giúp người lao động ổn định cuộc sống trong lúc tìm được việc làm mới, có thu nhập và quay trở lại thị trường.

Do vậy, thay vì bị động, các chính sách trong Luật Việc làm mới đã tăng cường mở rộng đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Ngay cả khi người lao động đang làm việc, nhưng cần nâng cao kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mới thì vẫn được hỗ trợ.

Hệ thống dịch vụ việc làm cũng sẽ tăng cường hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, giúp người lao động tiếp cận công việc mình mong muốn nhanh hơn, sớm hơn.

Luật mới có rất nhiều nội dung bổ trợ cho việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, cần có các giải pháp tổng thể về thị trường lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, kết nối cung cầu, thông tin thị trường đồng bộ với chính sách hỗ trợ các nhóm đặc thù.