Mô hình làm việc 4 ngày/tuần có thể khiến nhân viên ít "câu giờ" hơn

Loại bỏ “thời gian chết” trong công việc

Bài viết của Orianna Rosa Royle trên Fortune dẫn lại kết quả nghiên cứu cho thấy người lao động có thể hoàn thành khối lượng công việc tương đương trong 33 giờ/tuần so với 38 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc một phần đáng kể thời gian trong tuần làm việc 5 ngày đang bị lãng phí vào các hoạt động kém hiệu quả.

Trong thực tế, dù lịch làm việc dày đặc với các cuộc gọi, họp hành và nhiệm vụ liên tục, nhiều người vẫn rơi vào trạng thái trì hoãn hoặc mất tập trung.

Nhân viên văn phòng (Ảnh: Lanastock).

Khi thời gian làm việc bị rút ngắn, người lao động có xu hướng tối ưu hóa cách làm việc, cắt giảm những yếu tố không cần thiết và tập trung hơn vào các nhiệm vụ quan trọng.

Báo cáo năm 2023 của 4 Day Week Global (tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận lớn nhất và đầu tiên đánh giá tác động dài hạn của tuần làm việc 4 ngày) cho thấy thời gian làm việc có thể giảm dần theo thời gian mà không ảnh hưởng đến năng suất.

Trước đó, Anh đã triển khai thử nghiệm lớn nhất thế giới về mô hình này với hơn 60 doanh nghiệp và gần 3.000 lao động, áp dụng nguyên tắc “100:80:100” (100% lương, 80% thời gian, 100% hiệu suất).

Kết quả ghi nhận số ngày nghỉ ốm giảm 65%, năng suất được duy trì hoặc cải thiện ở phần lớn doanh nghiệp, đồng thời tỷ lệ nhân viên nghỉ việc giảm 57%.

Tuy nhiên, thử nghiệm này chỉ kéo dài 6 tháng.

Ở quy mô dài hạn hơn, nghiên cứu kéo dài 18 tháng tại Mỹ, Canada, Anh và Ireland cho thấy chỉ sau nửa năm áp dụng tuần làm việc 4 ngày, tình trạng kiệt sức giảm rõ rệt, sức khỏe tổng thể và mức độ hài lòng với công việc đều tăng lên.

Người lao động được nghỉ thêm một ngày có lương mỗi tuần nhưng vẫn giữ nguyên khối lượng công việc. Kết quả cho thấy họ không chỉ hoàn thành công việc mà còn có thể giảm trung bình khoảng 4 giờ làm việc, xuống còn khoảng 34 giờ/tuần.

Theo nghiên cứu, nguyên nhân chính giúp tăng hiệu quả là người lao động đã loại bỏ các yếu tố kém hiệu quả như họp không cần thiết hoặc gián đoạn trong công việc, từ đó dành nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao.

Điều này củng cố nhận định rằng trong mô hình làm việc 5 ngày, nhiều người thực chất đang lấp đầy thời gian bằng các hoạt động không tạo ra giá trị.

Những người duy trì lịch làm việc 4 ngày trong thời gian dài thậm chí còn tiếp tục rút ngắn thời gian làm việc thêm khoảng 1 giờ mỗi tuần, đồng thời ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như sức khỏe tinh thần và thể chất.

Không chỉ người lao động, các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Doanh thu tăng trung bình 15% trong suốt thời gian thử nghiệm (đã điều chỉnh theo quy mô doanh nghiệp).

Đáng chú ý, sau khi kết thúc thử nghiệm, không có doanh nghiệp nào muốn quay lại mô hình làm việc 5 ngày, trong khi 89% người lao động mong muốn tiếp tục làm việc theo lịch 4 ngày.

Không phải mô hình dành cho mọi doanh nghiệp

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc chuyển sang tuần làm việc 4 ngày không phải không có khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là một thách thức lớn về mặt vận hành đối với doanh nghiệp.

Theo Charlotte Morris, đại diện hãng luật ESP Solicitors (Anh), doanh nghiệp không thể đơn phương thay đổi điều khoản hợp đồng lao động. Việc triển khai cần sự đồng thuận của nhân viên và phải xử lý nhiều vấn đề như điều chỉnh hợp đồng, sắp xếp ngày nghỉ, hay cách tính lương và phúc lợi.

Ngoài ra, không phải tất cả người lao động đều thích nghi với mô hình này. Một số người có thể cảm thấy áp lực hơn khi phải hoàn thành cùng khối lượng công việc trong thời gian ngắn hơn.

Ông Pierre Lindmark, CEO của Winningtemp, nhận định rằng tuần làm việc 4 ngày phù hợp với một số người nhưng không phải tất cả, đồng thời cảnh báo việc giảm thời gian làm việc có thể dẫn đến lo âu hoặc cảm giác cô lập trong một số trường hợp.

Dù kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng lớn, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tuần làm việc 4 ngày không phải là giải pháp phù hợp cho mọi tổ chức hay mọi ngành nghề.

Tuy vậy, xu hướng này đang ngày càng được quan tâm trong bối cảnh doanh nghiệp tìm cách nâng cao hiệu suất, cải thiện sức khỏe nhân viên và xây dựng môi trường làm việc bền vững hơn.

Thay vì kéo dài thời gian làm việc, nghiên cứu cho thấy yếu tố quyết định hiệu quả nằm ở cách tổ chức công việc và mức độ tập trung.