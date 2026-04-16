Lưu ý quan trọng khi hưởng BHYT theo diện thất nghiệp

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp cần lưu ý thời điểm chuyển đổi thẻ BHYT khi bắt đầu hưởng trợ cấp và chuẩn bị hết thời gian hưởng trợ cấp (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Tháng 2/2026, chị Y. Thư đi sinh con, khi xuất trình thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới được nhân viên bệnh viện thông báo là thẻ của chị đã hết hạn sử dụng.

Thực tế, ngay sau khi nghỉ việc vào tháng 7/2025, chị Thư đã mua thẻ BHYT theo diện hộ gia đình.

Đến tháng 8/2025, chị Thư được nhận trợ cấp thất nghiệp 6 tháng (từ tháng 8/2025 đến tháng 1/2026) mà không hề biết là từ thời điểm nhận trợ cấp thất nghiệp, chị được cấp thẻ BHYT theo diện do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và thẻ BHYT theo diện hộ gia đình mà chị tham gia từ tháng 7/2025 bị hủy.

Đến tháng 2/2026, chị Thư đi sinh con thì thẻ BHYT được hưởng cùng diện trợ cấp thất nghiệp đã hết hạn sử dụng, mà thẻ BHYT theo diện hộ gia đình chị mua từ tháng 7/2025 đã bị hủy. Vậy là chị Thư không được hưởng chế độ BHYT cho ca sinh nở.

Chị Thư hỏi: “Các quy định nội bộ như tạm ngưng thẻ BHYT khi có 2 thẻ, phát sinh BHYT thất nghiệp khi làm trợ cấp thất nghiệp tôi không được thông báo. Trường hợp này quyền lợi của tôi bị cắt bỏ thì có khiếu nại được không?”.

Tương tự chị Thư, chị Nhật Vy hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 9/6/2025 đến ngày 8/9/2025. Trong thời gian chờ làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị đã mua BHYT hộ gia đình (hiệu lực từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026) vì chị phải thăm khám thai định kỳ, không đợi được BHYT của trợ cấp thất nghiệp.

Đến tháng 6/2025, chị Vy mở app VssID mới thấy BHYT của mình đã chuyển thành BHYT thất nghiệp, có giá trị 3 tháng, từ tháng 6 đến ngày 8/9, còn BHYT hộ gia đình đã bị mất.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: “Tại Điểm a Khoản 5 Điều 13, Luật BHYT quy định người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Thứ tự tham gia BHYT theo Điều 12 Luật BHYT 1. Nhóm do người sử dụng lao động đóng hoặc người lao động đóng hoặc cùng đóng. 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng (trong đó có người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp). 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng. 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. 5. Nhóm tự đóng BHYT (trong đó có người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình).

Căn cứ quy định nêu trên, thời điểm chị Thư và chị Vy được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đồng thời sẽ tham gia BHYT theo đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thuộc nhóm BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng (nhóm 2).

Lúc này, thẻ BHYT theo diện hộ gia đình sẽ chấm dứt, người tham gia sẽ được hoàn trả lại số tiền đóng trùng (tính từ thời điểm thẻ BHYT theo diện trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực cho đến thời điểm thẻ BHYT theo diện hộ gia đình hết hiệu lực). Người tham gia có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để được hướng dẫn hoàn trả số tiền đóng trùng này.

Tuy nhiên, sau khi hưởng hết trợ cấp thất nghiệp theo quy định, thẻ BHYT theo diện trợ cấp thất nghiệp sẽ hết hạn sử dụng.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, khi thẻ BHYT của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chuẩn bị hết giá trị sử dụng mà chưa có việc làm mới, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến cáo người lao động nên tiếp tục tham gia BHYT theo diện hộ gia đình.