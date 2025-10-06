Lương tối thiểu tại một số khu vực của TPHCM sẽ được chỉnh thăng cấp

Liên đoàn Lao động TPHCM vừa có công văn gửi Tổng Liên đoàn Lao động và các đơn vị liên quan về việc đề xuất áp dụng vùng lương tối thiểu đối với các xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố có 168 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp này đã thu hẹp khoảng cách về thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực. Tuy nhiên, việc phân vùng áp dụng lương tối thiểu vẫn còn một số bất cập.

Trong dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2026 đang được lấy ý kiến, Chính phủ đề xuất mức lương tối thiểu vùng dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 bao gồm 4 vùng; tăng khoảng 7,2% so với mức hiện hành.

Dự kiến mức lương tối thiểu vùng năm 2026 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, trên địa bàn thành phố hiện có tình trạng một số địa phương giáp ranh mà một bên xác định là mức lương vùng I, một bên lại áp dụng mức lương vùng III. Trong khi đó, mức lương tối thiểu vùng I (5.310.000 đồng/tháng) có sự chênh lệch lớn với mức lương tối thiểu vùng III (4.140.000 đồng/tháng). Biên độ chênh lệch mức lương tối thiểu giữa các địa bàn giáp ranh như vậy lên đến 1.170.000 đồng (tương đương hơn 28%), là quá lớn.

Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết: “Thực tiễn trước đây (giai đoạn 2013-2017) tại địa bàn giáp ranh thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức cũ đã phát sinh tranh chấp lao động do chênh lệch vùng lương, chỉ khi Chính phủ điều chỉnh thì quan hệ lao động mới ổn định”.

Từ kinh nghiệm trên, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị áp dụng nguyên tắc: “Các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá 1 phân vùng. Do đó, cần điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với các xã, phường, đặc khu giáp ranh vùng I”.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất điều chỉnh vùng lương đối với các xã, phường, đặc khu thuộc TPHCM như sau:

Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất điều chỉnh vùng lương đối với các xã, phường, đặc khu (Ảnh chụp màn hình).

Trong đó, Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với một số xã thuộc huyện Châu Đức cũ (nay đã sáp nhập thành các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành), một số xã thuộc huyện Long Đất cũ (nay đã sáp nhập thành các xã Long Hải, Long Điền) và huyện Côn Đảo cũ (nay thành đặc khu Côn Đảo).

Các xã được đề xuất điều chỉnh vùng lương tối thiểu vì địa bàn giáp ranh với địa phương có lương tối thiểu vùng I. Riêng địa bàn đặc khu Côn Đảo, Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất điều chỉnh từ vùng III lên vùng II vì lý do đây là địa bàn có đặc thù chi phí sinh hoạt cao.

Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị lãnh đạo TPHCM kiến nghị với Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Hội đồng Tiền lương quốc gia xem xét, tiếp thu để đảm bảo sự công bằng, ổn định quan hệ lao động và hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.