Lời "dụ" yêu của đôi vợ chồng vượt núi, luồn rừng xuyên Tết

Vào rừng vì... yêu

Từ một tài xế, anh Trần Quang Ngọc (SN 1989, trú phường An Phú, Gia Lai) đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi chuyển sang làm nhân viên quản lý, bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh từ năm 2015. Quyết định này được đưa ra sau lời "dụ" yêu của vợ anh, chị Võ Thị Phượng (SN 1989), người đã gắn bó với nghề giữ rừng từ năm 2012.

Anh Ngọc và chị Phượng quen nhau từ thời sinh viên tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Sau khi tốt nghiệp, chị Phượng làm việc tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, trong khi anh Ngọc theo nghề vận tải. Lo ngại về sự nguy hiểm của nghề tài xế, chị Phượng đã khuyên anh Ngọc học thêm ngành lâm nghiệp để chuyển sang công tác bảo vệ rừng.

Anh Ngọc và vợ đã gắn bó với nghề quản lý, bảo vệ rừng hơn một thập kỷ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Vì tình yêu, anh Ngọc đã quyết định theo học Trung cấp Lâm nghiệp, sau đó xin vào làm cùng cơ quan với vợ. Từ đó, họ cùng nhau đồng hành trong những chuyến tuần tra rừng, vượt qua mọi khó khăn, hiểm trở. Tình yêu của họ cũng từ đó mà thêm bền chặt, đến năm 2016, họ chính thức nên duyên vợ chồng, cùng chung lời hẹn ước gắn bó với nghề lâm nghiệp.

Công việc đặc thù khiến cả hai thường xuyên phải bám rừng ở những khu vực xa xôi, hiểm trở, có khi nhiều ngày liền không về nhà. Hai con nhỏ của anh chị, hiện học lớp 2 và lớp 5, đều do ông bà ngoại và người thân hỗ trợ chăm sóc.

"Các con đã quen với việc tự lập. Buổi sáng, các con tự thức dậy chuẩn bị đi học, tối về tự lo sinh hoạt. Những lúc con ốm, nhà trường không liên hệ được bố mẹ, lại phải nhờ hàng xóm, người thân giúp đỡ", anh Ngọc chia sẻ.

Lực lượng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh xuyên Tết tuần tra, bảo vệ rừng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nghề bảo vệ rừng luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy, từ địa hình phức tạp, xa khu dân cư, sóng điện thoại chập chờn đến nguy cơ mất liên lạc hoàn toàn. Hai vợ chồng thường được phân công ở các khu vực khác nhau, nên có những ngày không thể liên hệ với nhau.

Dù công việc vất vả, nguy hiểm, thu nhập của lực lượng bảo vệ rừng vẫn còn thấp. Sau hơn 10 năm công tác, anh Ngọc nhận khoảng 6 triệu đồng/tháng, còn chị Phượng hơn 8 triệu đồng/tháng.

"Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều trông vào đồng lương của 2 vợ chồng. Nhiều năm nay, gia đình tôi vẫn sống ở căn nhà do người thân cho mượn. Tôi mong chế độ cho lực lượng bảo vệ rừng được quan tâm để anh em yên tâm, gắn bó lâu dài với nghề", anh Ngọc bày tỏ.

Giữa Tết, anh Ngọc cùng đồng nghiệp rà soát vị trí có nguy cơ cháy cao (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cơm nắm, muối vừng trọn Tết

Hơn 10 năm nay, vợ chồng anh Ngọc đã quen với những chuyến trèo đèo, lội suối tuần tra khắp các cánh rừng, kể cả trong những dịp Tết đến, xuân về. Anh Ngọc cho biết, do cả 2 vợ chồng cùng làm nghề, họ thường đăng ký trực từ trước kỳ nghỉ lễ đến mùng 2 Tết. Sau đó, họ mới xin nghỉ để về thăm họ hàng và dành thời gian cho các con.

"Những ngày Tết, nghĩ đến cảnh con mình chờ bố mẹ về mà không thấy mà tôi rớt nước mắt. Mỗi lần, con gọi hỏi bố mẹ khi nào về đón Tết mà tôi không biết trả lời sao", anh Ngọc xúc động nói.

Bữa cơm trưa của vợ chồng anh Ngọc cùng đồng nghiệp khi đi tuần tra rừng, lúc trực Tết (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tết là thời điểm nhạy cảm khi lâm tặc thường lợi dụng để xâm hại rừng, thời tiết hanh khô cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Vì vậy, lực lượng bảo vệ rừng phải tăng cường tuần tra, không thể lơ là.

"Bữa cơm ngày Tết của tôi và đồng nghiệp vẫn chỉ là cơm nắm muối vừng, ăn vội bên suối, dưới tán cây. Không có bánh chưng hay mâm cơm đoàn viên, nhưng đó vẫn là bữa cơm ấm áp, mọi người sẽ cùng động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ", anh Ngọc chia sẻ.

Chị Phượng cũng nhiều lần cùng đồng nghiệp tuần tra rừng vào dịp nghỉ Tết. Là phụ nữ, chị vẫn phải băng rừng hàng chục cây số, vượt qua những con dốc dựng đứng, trơn trượt. Năm nay, chị cùng chồng cùng đăng ký trực Tết. Ngay từ sáng mùng 1 Tết, khi nhiều gia đình quây quần bên nhau, chị đã dậy sớm làm mâm cơm cúng rồi cùng chồng di chuyển đến cơ quan, cách khoảng 35km để thực hiện nhiệm vụ tuần tra rừng.

Trước những khó khăn, nguy hiểm, cơ quan chức năng đã có nhiều đề xuất để hỗ trợ chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Giờ nghỉ trưa giữa rừng, chị cùng đồng nghiệp lấy từ ba lô ra những nắm cơm nguội đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Mọi người ngồi quây lại dưới tán rừng, chuyền tay nhau từng ngụm nước, vừa ăn và trao nhau lời chúc năm mới bình an. Lúc ấy, chị tìm những vị trí có sóng để gọi điện về gặp các con dặn dò việc ăn uống hay hỏi thăm người thân, rồi vội vàng cùng tổ tuần tra lên đường.

"Tôi đã chọn nghề bảo vệ rừng nên sẵn sàng chấp nhận những cái Tết chưa trọn vẹn. Nhưng đổi lại, cánh rừng luôn bình yên, mọi người đều hoàn thành được nhiệm vụ", chị Ngọc nói.