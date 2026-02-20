Lao động trẻ cần môi trường thân thiện, được sếp hỗ trợ

Báo cáo lương và thị trường lao động năm 2026 do Navigos Group cho thấy, trong 250 doanh nghiệp và 1.600 người lao động được khảo sát, yếu tố được chú trọng nhất để giữ chân nhân sự là gắn kết nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ rệt về vai trò trung tâm của văn hóa doanh nghiệp trong việc tạo môi trường làm việc tích cực, tăng sự gắn bó và xây dựng bản sắc chung.

Bối cảnh lực lượng lao động trẻ (đặc biệt gen Z - thế hệ sinh từ năm 1997 đến 2012) ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, cùng nhu cầu ổn định sau giai đoạn biến động, khiến văn hóa doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt.

Theo Navigos Group, đứng thứ hai là đào tạo và phát triển cá nhân (46.4%) và tăng lương, thưởng. Sự cân bằng giữa 2 nhóm chính sách này cho thấy doanh nghiệp đang hướng đến chiến lược phát triển nhân lực toàn diện: Vừa đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, vừa duy trì sự cạnh tranh về đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.

Bên cạnh đó, 34% doanh nghiệp xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng và 31.2% mở rộng phúc lợi ngoài lương như bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình chăm sóc nhân viên.

Con số trên cho thấy doanh nghiệp đang đa dạng hóa các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của lực lượng lao động.

Các hoạt động khác như làm việc linh hoạt và hỗ trợ đi lại, nhà ở, ăn trưa ghi nhận tỷ lệ thấp hơn, phản ánh đặc thù của từng ngành nghề và mức độ khả thi trong việc áp dụng các chính sách linh hoạt. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy doanh nghiệp đang ưu tiên các hoạt động có tác động dài hạn đến trải nghiệm và động lực của người lao động hơn là các phúc lợi ngắn hạn.

Dữ liệu khảo sát cũng chỉ ra rằng, theo đánh giá của doanh nghiệp, gen Z ưu tiên cao nhất cơ hội học hỏi và phát triển (60.4%) và mức lương cạnh tranh (59.2%).

Điều này phản ánh đặc điểm nổi bật của thế hệ lao động trẻ là coi trọng tốc độ phát triển sự nghiệp, mong muốn nâng cấp kỹ năng liên tục và kỳ vọng được trả công tương xứng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Các động lực tiếp theo bao gồm môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, sự hỗ trợ từ cấp trên và cân bằng công việc – cuộc sống. Ngược lại, ý nghĩa công việc lại ít được ưu tiên hơn, phản ánh sự thực tế của gen Z tại Việt Nam: Ưu tiên cơ hội, thu nhập và trải nghiệm làm việc.

Trong các hoạt động doanh nghiệp đang triển khai để thu hút và giữ chân gen Z, xây dựng văn hóa cởi mở và tôn trọng khác biệt là yếu tố nổi bật nhất với 61.6% số người khảo sát.

Navigos Group cho rằng doanh nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường làm việc tích cực đối với gen Z - nhóm lao động đề cao sự đa dạng, được lắng nghe và được là chính mình.

Tiếp theo là lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng nhanh của gen Z, và môi trường linh hoạt, phản ánh sự thích ứng của doanh nghiệp với nhu cầu cân bằng cuộc sống – công việc của thế hệ trẻ.

Phúc lợi linh hoạt tiếp tục là lựa chọn được quan tâm nhằm cá nhân hóa trải nghiệm nhân viên. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng số, yếu tố được nhóm lao động này đánh giá rất cao, lại chỉ đạt 8.8% trong chính sách đang triển khai.

Điều này tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa kỳ vọng của người lao động trẻ (ưu tiên học hỏi, phát triển, được quản lý hỗ trợ) và hành động thực tế của một bộ phận doanh nghiệp.