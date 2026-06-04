Lao động thất nghiệp tại TPHCM giảm mạnh

Ngay khi đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm mới (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 4/6, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, thông tin về thị trường lao động thành phố trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

Theo đó, từ ngày 1/1 đến 25/5, trung tâm đã tiếp nhận 68.424 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 24,21% so với cùng kỳ năm ngoái (90.285 người).

Cũng trong thời gian này, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 56.886 người, giảm 27,47% so với cùng kỳ (78.436 người). Ngoài ra, trung tâm còn tiếp nhận 275.338 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là do tình hình kinh tế khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, một phần là hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường, kết nối cung - cầu lao động kịp thời, giúp người lao động tìm được việc làm mới nhanh chóng hơn.

Song song với việc kết nối việc làm, trung tâm đang tích cực tuyên truyền phổ biến các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thất nghiệp.

Trong 5 tháng qua, trung tâm đã tư vấn hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 2.252 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề.

Trung tâm cũng đã thực hiện 83 phiên giao dịch việc làm tại các trụ sở Trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp - giới thiệu việc làm.

Các phiên sàn giao dịch việc làm được tổ chức đa dạng, giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm công việc phù hợp, nhanh chóng tái gia nhập thị trường việc làm.