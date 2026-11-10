Theo Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người lao động phải về nước trước thời hạn do tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc các nguyên nhân khách quan thuộc diện được xem xét hỗ trợ. Mức hỗ trợ từ 10 triệu đến 30 triệu đồng mỗi trường hợp, tùy điều kiện theo quy định.

Chính sách nhằm chia sẻ khó khăn với những người phải kết thúc hợp đồng lao động sớm, không thể tiếp tục làm việc ở nước ngoài như dự kiến.

Lao động phải về nước trước hạn có thể được hỗ trợ đến 30 triệu đồng (Ảnh: DT).

Hỗ trợ người lao động gặp rủi ro ở nước ngoài

Ngoài các trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe, Quỹ còn triển khai chính sách hỗ trợ người lao động phải về nước do người sử dụng lao động gặp khó khăn, phá sản hoặc do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh và các tình huống bất khả kháng.

Người lao động phải về nước vì bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục cũng thuộc nhóm được xem xét hỗ trợ theo quy định.

Đây là những rủi ro có thể phát sinh ngoài dự tính trong quá trình làm việc ở nước ngoài, khiến người lao động mất việc làm, thu nhập và phải thay đổi kế hoạch trở về nước.

Bên cạnh khoản hỗ trợ khi về nước trước hạn, Quỹ còn có chính sách hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Các khoản hỗ trợ có thể liên quan đến chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí và một số chi phí cần thiết trong thời gian giải quyết tranh chấp, với mức từ 7 triệu đến 20 triệu đồng mỗi trường hợp theo quy định.

Hỗ trợ học nghề, ổn định cuộc sống sau khi về nước

Đối với người lao động phải về nước trước hạn thuộc trường hợp được quy định, Quỹ còn hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nhằm giúp họ có thêm điều kiện tìm kiếm việc làm mới.

Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề là một triệu đồng mỗi tháng, tối đa 6 tháng cho mỗi người trong một khóa học.

Theo Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, chính sách không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ tài chính khi người lao động gặp rủi ro mà còn hướng đến bảo vệ quyền lợi, giúp họ khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống, việc làm sau khi trở về.

Quỹ được thành lập từ năm 2004, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các đối tượng liên quan.

Qua hơn hai thập kỷ hoạt động, Quỹ đã hỗ trợ hơn 13.000 người lao động, trong đó có những trường hợp phải về nước trước thời hạn do biến động tại nước tiếp nhận.

Các khoản hỗ trợ được thực hiện theo từng nhóm đối tượng, nguyên nhân phát sinh rủi ro và điều kiện cụ thể, không áp dụng đồng loạt cho tất cả người lao động về nước trước khi hết hợp đồng.