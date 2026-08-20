Lao động nữ nghỉ việc trước sinh có thể cùng lúc nhận 2 khoản trợ cấp

Chị Trúc (ngụ tỉnh Khánh Hòa) đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động từ năm 2022 đến nay. Chị đang mang thai và dự kiến sinh con ngày 24/2/2027. Chị dự định chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15/9 và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa.

Chị Trúc hỏi: “Trong trường hợp này, tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Sau khi nghỉ việc, từ tháng 10 tôi có được làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Nếu lãnh bảo hiểm thất nghiệp thì có ảnh hưởng gì tới chế độ thai sản không?”.

Lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con có thể được nhận cùng lúc 2 chế độ là thai sản và thất nghiệp (Ảnh minh họa: AI).

Trả lời chị Trúc, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết điều kiện hưởng chế độ thai sản đã được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con.

Như vậy, nếu ngày thực tế sinh con của chị Trúc đúng theo ngày dự sinh (24/2/2027) thì chị đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con.

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết được quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Việc làm.

Theo đó, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ 4 điều kiện sau đây:

Thứ nhất, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp sau: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ ba, người lao động đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Thứ tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thì người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thuộc một trong các trường hợp sau: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; chết.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa, nếu trong thời gian hưởng trợ cấp thai sản, nếu chị Trúc đáp ứng đủ 4 điều kiện trên thì chị vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, khi đáp ứng đủ điều kiện, hằng tháng chị Trúc có thể đồng thời nhận 2 chế độ là trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng hằng tháng của chế độ thai sản là bằng 100% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là bằng khoảng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp.