Lao động mang thai ngoài tử cung được hưởng chế độ thai sản thế nào?

Chị Đ.T.T. (30 tuổi) cho hay bản thân bị mang thai ngoài tử cung. Trong trường hợp này, chị thắc mắc: “Nếu không may mang thai ngoài tử cung thì tôi sẽ được nghỉ theo chế độ nào, thời gian bao lâu và mức hưởng ra sao?”.

Giải đáp thắc mắc này, luật sư Võ Mẫn cho biết Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã có những quy định cụ thể và tiến bộ hơn nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong trường hợp mang thai ngoài tử cung.

Theo Điều 52, lao động nữ mang thai ngoài tử cung sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh, với thời gian tối đa tùy theo tuổi thai.

Cụ thể, thời gian nghỉ là 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu từ đủ 5 tuần đến dưới 13 tuần; 40 ngày nếu từ đủ 13 tuần đến dưới 22 tuần; tối đa 50 ngày nếu từ đủ 22 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ này đã bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Về mức hưởng, người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng gần nhất. Mức hưởng theo ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Ngoài ra, trong vòng 30 ngày kể từ khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu sức khỏe chưa phục hồi, lao động nữ có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Mức hưởng trong thời gian này bằng 30% mức tham chiếu (hiện tương đương mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/ngày). Thời gian nghỉ tối đa là 10 ngày đối với trường hợp sinh từ hai con trở lên, 7 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật và 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Luật sư Võ Mẫn cũng nhấn mạnh điểm mới quan trọng của Luật BHXH 2024 là đã chính thức xếp trường hợp mang thai ngoài tử cung vào diện hưởng chế độ thai sản.

Trước đây, trường hợp này thường được giải quyết theo chế độ ốm đau, chưa phản ánh đúng bản chất của tình trạng mang thai. Quy định mới giúp đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ một cách đầy đủ và phù hợp hơn.