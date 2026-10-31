Lao động gần 40 tuổi tìm được việc lương 30 triệu đồng nhờ ngành "hot"

Chia sẻ của anh Phạm Sơn Tùng (Hà Nội) tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng - cơ khí - giao thông lần 2 diễn ra sáng 31/10.

Sau khi nghỉ việc tại một công ty, anh Tùng tiếp tục tìm kiếm các công việc liên quan đến chuyên ngành mình được đào tạo về bảo hộ lao động vào thời điểm tháng 8. Sau khi được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu, anh đã ứng tuyển vị trí trưởng bộ phận an toàn của Tổng Công ty xây dựng số 1.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, anh Tùng đã trúng tuyển vị trí trên với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Anh cho biết lao động chuyên mảng bảo hộ an toàn lao động rất khan hiếm.

Anh Phạm Sơn Tùng tìm được công việc có lương 30 triệu đồng (Ảnh: Hoa Lê).

Hiện nay, toàn bộ các doanh nghiệp đều cần đến lao động có chuyên môn về an toàn. Theo anh Tùng, điều này khiến ngành học trên đang rất "hot" và cơ hội việc làm rất rộng mở cho người lao động.

Hơn nữa, với loạt dự án, công trình trọng điểm đang được triển khai mạnh mẽ tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng lao động có chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động càng gia tăng. Chính vì vậy, cơ hội nghề nghiệp đến với anh Tùng khá thuận lợi.

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đại diện Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Trung Chính cho biết, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao như những kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, cán bộ kỹ thuật và lao động có tay nghề ngày càng trở nên cấp thiết.

Lao động tìm việc làm (Ảnh: Hoa Lê).

Cùng với nhu cầu nhân lực cho các dự án, công ty còn tiến hành đào tạo và phát triển những người lao động có thể gắn bó lâu dài.

Đại diện công ty cho biết doanh nghiệp mong muốn kết nối với những ứng viên có chuyên môn phù hợp, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, khả năng thích ứng và khát khao phát triển nghề nghiệp.

Đối với các bạn sinh viên mới tốt nghiệp và những người lao động còn thiếu kinh nghiệm thực tế, công ty cũng sẵn sàng xem xét những ứng viên có nền tảng tốt, thái độ nghiêm túc và tinh thần cầu tiến để đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển.

Phát biểu tại phiên giao dịch việc làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhu cầu về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông và các ngành nghề kỹ thuật liên quan ngày càng lớn.

Các doanh nghiệp tuyển dụng lên đến 8.000 chỉ tiêu (Ảnh: Hoa Lê).

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nhận định nhiều doanh nghiệp, nhà thầu vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng, nhất là lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật và nhân lực đáp ứng yêu cầu thi công thực tế.

"Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động hơn nữa trong công tác dự báo, nắm bắt nhu cầu nhân lực; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động; gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động để bảo đảm nguồn nhân lực", ông Nam cho biết.

Phiên giao dịch việc làm thu hút được 33 doanh nghiệp có mặt tuyển dụng trực tiếp với hơn 8.000 chỉ tiêu việc làm.

Tại phiên giao dịch này cũng có sự tham gia của 15 trường đại học cao đẳng, trung cấp khối kỹ thuật để tăng cường tư vấn học nghề, đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ tiếp cận các chính sách liên quan đến việc làm.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã, phường, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở đào tạo để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm.