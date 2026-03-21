Lao động đi 350km tìm việc ở công ty có mức tiền thưởng hơn 10 triệu đồng

Đi xa để tìm việc có thu nhập tốt hơn

Giữa tháng 3, chị Thảo Ly (ở Môn Sơn, Nghệ An) quyết định đến Bắc Ninh tìm việc làm, theo lời giới thiệu của bạn bè chị cũng đang làm công nhân trong các nhà máy trong khu công nghiệp Quang Châu.

Trước đây, chị có 1 năm làm công nhân cho công ty điện tử ở quê nhà. Tuy nhiên, mức thu nhập không quá cao do ít tăng ca nên chị tính toán đi làm ăn xa sau Tết Nguyên đán.

Sau khi lo chỗ ăn, ở hoàn tất, chị tìm đến khu vực tuyển dụng của Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam để xin việc. Sau bước điền đầy đủ thông tin cơ bản trong phiếu, chị được nhân viên tuyển dụng trao đổi trực tiếp để nắm rõ hơn về tình hình, chế độ lao động tại doanh nghiệp.

Người lao động điền thông tin cơ bản trước khi phỏng vấn tuyển dụng (Ảnh: Hoa Lê).

Nhân viên tuyển dụng quan tâm việc gần đây nhất người lao động làm gì, kéo dài trong bao lâu với công việc đó. Tiếp đến là những câu hỏi như tại sao lại nghỉ việc công ty cũ và đã tìm hiểu về công việc sẽ làm sắp tới đây hay chưa?

Thấy người lao động trả lời tự tin về những nội dung được hỏi, nhân viên này trao đổi và tư vấn chị vào vị trí công nhân học may. Công việc này, người không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo đến khi thành thạo các kỹ năng trước khi xuống nhà máy làm việc trực tiếp.

Đại diện công ty phỏng vấn trực tiếp với chị Ly (Ảnh: Hoa Lê).

Mức lương cơ bản trong thời gian đào tạo là 5,96 triệu đồng/tháng và nữ lao động này sẽ được nhận mức 6,26 triệu đồng/tháng khi lên chuyền sản xuất. Bên cạnh đó, sau 16h30 hằng ngày mà chị vẫn tiếp tục làm việc sẽ tính giờ làm thêm. Ngoài ra, người lao động còn được nhận phụ cấp 1,2 triệu đồng/tháng gồm chi phí chuyên cần, xăng xe, thuê nhà.

Với vị trí mà chị Thảo Ly ứng tuyển, chị sẽ nhận được mức thưởng cho công nhân mới 6 triệu đồng, chi trả trong vòng 3-4 tháng và mức thưởng nhà máy mới 4,5 triệu đồng chi trả trong vòng 6 tháng nếu lần đầu tham gia làm việc tại công ty. Đồng thời, người giới thiệu chị vào công ty làm việc cũng nhận được mức 6 triệu đồng chi trả trong vòng 3 tháng theo chính sách của công ty.

Sau khi nộp bản phô tô căn cước và ảnh thẻ, người lao động có thể tham gia khóa đào tạo trước khi vào làm việc chính thức.

Nhiều chính sách hấp dẫn thu hút lao động

Mỗi tháng công ty có nhu cầu tuyển 300-1.000 công nhân may. Tính cả năm, đơn vị này có thể cần 5.000-6.000 lao động, Giám đốc hành chính nhân sự Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam Nguyễn Thị Thoa thông tin.

Sau Tết Nguyên đán với tỷ lệ nghỉ việc 7-8%, cùng với việc mở rộng khách hàng, nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động có tay nghề của công ty may xuất khẩu này tăng cao.

Để thu hút được lao động, công ty tung ra các chính sách thưởng cho công nhân mới 6 triệu đồng cho công nhân may, học may và mức 8 triệu đồng nếu công nhân may có thể lên chuyền sản xuất trong vòng 14 ngày đào tạo.

Công nhân được đào tạo bài bản trước khi làm việc chính thức (Ảnh: Hoa Lê).

Đợt này, công ty cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng lao động của nhóm công ty điện tử với nhu cầu tuyển dụng gấp đôi năm trước khi nhiều nơi chi tiền thưởng cao hơn và chi trả nhanh hơn.

Song bên cạnh những khó khăn, sức hút của công ty với người lao động khi không phải làm ca đêm, có khoảng 50% công nhân ở xa hiện tại đang sử dụng dịch vụ xe buýt miễn phí của công ty. Ngoài ra những công nhân may có tay nghề, gắn bó lâu năm sẽ được thưởng theo năng suất có thể đạt thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng.

“Công ty hướng đến các chính sách dài hạn nhằm giữ chân người lao động có tay nghề, đồng thời đẩy mạnh tăng năng suất lao động. Còn việc chi tiền thưởng lao động mới hay tiền thưởng giới thiệu chỉ là biện pháp ngắn hạn để thu hút lao động ngay”, bà Thoa chia sẻ.

Còn ông Hồ Văn Oai, cán bộ tuyển dụng Công ty Goertex, cho hay doanh nghiệp đang tuyển gấp khoảng 40.000 lao động trong quý II/2026, kế hoạch cả năm 2026 lên tới 120.000 chỉ tiêu, đa số là lao động phổ thông. Các vị trí cần nhiều nhất là sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử.

Nguyên nhân là công ty đã mở rộng sản xuất, trong đó có nhà máy mới ở Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (Bắc Ninh). Công ty đưa ra đãi ngộ thu nhập 10-14,6 triệu đồng/tháng/người lao động chưa tính tiền thưởng tháng, hỗ trợ ký túc xá, xe đưa đón.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở Bắc Ninh tăng cao (Ảnh: Hoa Lê).

Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh Vũ Tiến Thành cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn cần tuyển 334.000 lao động, chủ yếu là công nhân phổ thông. Một số nhà máy tuyển dụng số lượng lớn như Goetek Vina là 120.000 người, Fukang là 60.000, Luxshare là 40.000; Newwing Interconnect Technology là 12.000 người...

Qua khảo sát, ông Thành cho biết nhiều doanh nghiệp chi thưởng tuyển dụng để thu hút công nhân với mức bình quân 7-8 triệu đồng. Có công ty thưởng 9 triệu đồng cho người tự ứng tuyển nếu làm đủ 4 tháng và người giới thiệu nội bộ được thưởng 4 tháng.