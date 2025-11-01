Lâm Đồng: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thi đua - động lực phát triển

Xã Thuận An được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Thuận An và Đắk Lao cũ. Theo ông Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Đắk Lao (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thuận An (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động thiết thực, tập trung phát triển hạ tầng, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn. Nhờ đó, xã đã xây dựng hơn 21km đường bê tông, 12 phòng học, một thư viện, một nhà văn hóa đa năng với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường xã và 98,5% đường thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; các công trình phúc lợi, văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, toàn xã huy động hơn 10.500 ngày công, hiến 1.636m² đất, đóng góp 13,7 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, xã triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ vật tư nông nghiệp trị giá hơn 736 triệu đồng, cho vay ưu đãi 909 hộ với dư nợ hơn 85 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 85 hộ năm 2020 xuống còn 40 hộ (0,78%). Ngoài ra, xã đã xây dựng, sửa chữa 35 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí hơn 2,25 tỷ đồng.

Giới thiệu đặc sản hồng treo gió công nghệ Nhật Bản của Lâm Đồng (Ảnh: HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp làng Cầu Đất, phường Xuân Trường).

Nhiệm kỳ 2025-2030, Thuận An đặt mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030, có ít nhất một thôn “thông minh”, phát triển thương mại - dịch vụ nông thôn, xây dựng đời sống văn minh, bền vững nơi vùng biên của tỉnh.

Giai đoạn 2020-2025, các địa phương trong tỉnh (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông cũ và Lâm Đồng mới) đều coi thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại Lâm Đồng (cũ), phong trào thi đua được gắn với ba đột phá chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Bình Thuận (cũ) triển khai thi đua gắn với cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và kinh tế biển. Đắk Nông (cũ) tập trung vào xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội, chú trọng nhân rộng mô hình tiêu biểu.

Nông nghiệp công nghệ cao - nền tảng tăng trưởng xanh

Trong 5 năm qua, Lâm Đồng đạt nhiều kết quả nổi bật: hơn 106.000ha sản xuất công nghệ cao, 170.000ha sản xuất an toàn, trên 800 sản phẩm OCOP, cùng hơn 1.000 hợp tác xã và 250 doanh nghiệp tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. Tỉnh đã trồng mới 22.469 ha rừng, duy trì độ che phủ hơn 46%, đồng thời phát triển công nghiệp, giao thông mạnh mẽ với 15 khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư, trong đó nhiều khu đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 230 dự án thứ cấp.

Giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14 tỷ USD, đón hơn 78 triệu lượt du khách, vốn đầu tư công trung hạn đạt 68.000 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp thành công đạt 40%, với hơn 1.500 ý tưởng được ươm tạo.

Riêng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt kết quả ấn tượng: toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (77,7%), 9 xã nông thôn mới nâng cao (8,7%) và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu (2,9%).

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, huy động nguồn lực toàn xã hội, giúp giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nổi bật là phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, đã trở thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Lâm Đồng hiện có hơn 13.200ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 107.000ha sản xuất công nghệ cao, 144.700ha sản xuất an toàn đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... Tỉnh có 960 mã số vùng trồng xuất khẩu với gần 40.000ha, 338 cơ sở đóng gói đạt chuẩn quốc tế, cùng 270 mã vùng trồng nội địa mở rộng thị trường trong nước. Toàn tỉnh có 919 hợp tác xã, 875 tổ hợp tác, 1.461 trang trại và 528 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Bên cạnh đó, chương trình OCOP tiếp tục phát triển mạnh với 913 sản phẩm đạt sao, là “tấm hộ chiếu” đưa nông sản Lâm Đồng vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thu nhập người dân nông thôn tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, đưa Lâm Đồng trở thành địa phương có tốc độ giảm nghèo bền vững hàng đầu cả nước.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp xanh tuần hoàn, phát triển thương mại, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng và xây dựng đời sống văn minh. Quan trọng hơn cả là phát huy vai trò chủ thể của người dân “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”, tạo sự đồng thuận, lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới toàn diện, hiện đại, bền vững.

Minh Châu