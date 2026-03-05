Kiếm hơn 600 triệu đồng trong kỳ nghỉ lễ nhờ dịch vụ cho mèo ăn

Huan Cong, sinh năm 1991, sống tại Thượng Hải, đã làm việc trong ngành chăm sóc thú cưng gần một thập kỷ. Anh chuyên cung cấp dịch vụ đến tận nhà cho mèo ăn và chăm sóc cơ bản khi chủ nuôi vắng nhà.

Trong kỳ nghỉ Tết năm nay, khi nhiều gia đình rời Thượng Hải về quê hoặc đi du lịch, Huan cùng 4 nhân viên ở lại thành phố để nhận chăm sóc thú cưng. Trong khoảng hơn 20 ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ, nhóm của anh thực hiện khoảng 2.000 đơn đặt dịch vụ, riêng Huan trực tiếp xử lý khoảng 1.000 đơn.

Theo Huan, hơn 80% khách hàng là những người trở về quê ăn Tết, trong khi khoảng 10% là những người đi du lịch trong thời gian thấp điểm. Nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ của anh trong nhiều năm liên tiếp.

Huan Cong cùng hai trong số rất nhiều chú mèo mà anh đã chăm sóc trong suốt kỳ nghỉ (Ảnh: Baidu).

Công việc trong mùa cao điểm khá vất vả. Huan cho biết mỗi ngày anh rời nhà từ 3h sáng và làm việc liên tục đến 22h hoặc 23h, chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng. Vào ngày bận rộn nhất, anh hoàn thành tới 55 đơn dịch vụ.

Mỗi lần ghé thăm nhà khách hàng kéo dài khoảng 10-15 phút. Công việc không chỉ đơn giản là cho mèo ăn mà còn bao gồm dọn khay vệ sinh, bổ sung nước uống, kiểm tra tình trạng sức khỏe của mèo, kiểm tra cửa sổ và các thiết bị điện trong nhà, đồng thời mang rác đi đổ.

Ngoài ra, nếu chủ nuôi yêu cầu, Huan còn hỗ trợ các dịch vụ như cho mèo uống thuốc hoặc cắt móng. Những dịch vụ bổ sung này thường được thực hiện miễn phí nếu yêu cầu hợp lý.

Về giá cả, Huan duy trì mức phí trung bình khá trong nhiều năm. Tại quận Jiading (Thượng Hải), mỗi lần ghé thăm có giá từ 60 đến 80 nhân dân tệ (khoảng 200-300.000 đồng). Ở các khu vực khác trong thành phố, giá khoảng 100 nhân dân tệ mỗi lần. Với những địa điểm xa hoặc nhà nuôi nhiều mèo, giá có thể lên tới 200 nhân dân tệ.

Điều đáng chú ý là anh Huan cho biết chưa tăng giá dịch vụ trong suốt 9 năm hoạt động.

Theo Huan, nhu cầu đối với dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà đã tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài khi nhiều người rời thành phố.

“Năm ngoái, dịp Tết chúng tôi phục vụ 270 hộ gia đình. Năm nay con số tăng lên 320 hộ, tức tăng khoảng 18%. Đến cuối kỳ nghỉ, chúng tôi dự kiến mức tăng khoảng 25%, với doanh thu riêng từ dịch vụ cho mèo ăn ước đạt 160.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 600 triệu đồng)”, anh nói.

Nhu cầu chăm sóc thú cưng vào dịp lễ Tết rất lớn (Ảnh minh hoạ: Getty Images).

Câu chuyện của Huan nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng dịch vụ này đáp ứng đúng nhu cầu của các gia đình nuôi thú cưng sống tại đô thị.

Một người dùng mạng xã hội cho biết gia đình họ cũng thuê dịch vụ chăm sóc mèo tận nhà trong dịp Tết. Người chăm sóc giữ cuộc gọi video trong suốt quá trình làm việc, vừa cho mèo ăn vừa dọn khay vệ sinh, giúp chủ nuôi yên tâm khi đi xa.

Một ý kiến khác nhận xét công việc này không hề đơn giản. Người chăm sóc phải đối mặt với những rủi ro như mèo nhút nhát hoặc dễ căng thẳng, đồng thời chịu trách nhiệm đối với an toàn tài sản trong nhà của khách hàng.

“Kiếm tiền trong mùa lễ theo cách này thực sự không dễ dàng”, người này viết.

Sự phát triển của dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà phản ánh xu hướng nuôi thú cưng ngày càng phổ biến tại các đô thị Trung Quốc. Khi nhiều người trẻ sống một mình hoặc bận rộn với công việc, các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc thú cưng đang trở thành một thị trường tiềm năng.