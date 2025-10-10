Kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng với nghề dạy pilates

“Mỗi ngày đến công ty, tôi đều khóc”, Anjail Sachdeva (25 tuổi, sống tại New York, Mỹ) nói. Anjail tốt nghiệp đại học vào năm 2020 và bắt đầu làm quản lý rủi ro tại một công ty bất động sản. Anjail cho hay mặc dù công việc này mang lại thu nhập cao, cô luôn cảm thấy nhàm chán.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Anjial có dịp tham gia lớp học pilates (một bộ môn luyện tập thể chất và tinh thần, giúp nâng cao nhận thức về cơ thể). Môn thể thao này không chỉ giúp Anjail cảm thấy khỏe hơn mà còn khiến cô nhận ra có thể kiếm tiền từ nó.

Anjail Sachdeva kiếm bộn tiền với nghề huấn luyện viên pilates (Ảnh: Anjail Sachdeva).

Nghĩ là làm, Anjail nghỉ việc tại công ty vào năm 2022 và tham gia chương trình đào tạo huấn luyện viên pilates kéo dài 600 giờ. Cô đã làm 3 công việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt trong lúc chờ được cấp chứng nhận huấn luyện viên pilates.

Năm 2025, Anjail chính thức trở thành huấn luyện viên pilates toàn thời gian, chuyên dạy các lớp học nhóm, lớp cá nhân, tổ chức sự kiện cho các thương hiệu. Mỗi buổi học, Anjail thu mức phí 25-130 USD/người (tương đương với khoảng từ 658.000 đến 3,4 triệu đồng), được cho là rẻ hơn so với mặt bằng chung tại New York.

Anjail còn thường xuyên quảng bá lớp học trên mạng xã hội. Nhờ nội dung sinh động và mức học phí phải chăng, cô thành công, thu hút nhiều học viên. Công việc này giúp Anjail kiếm 6.000-7.000 USD/tháng (tương đương 158-184 triệu đồng).

Cô còn kinh doanh thêm dụng cụ tập pilates và tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm. Chẳng mấy chốc, sản phẩm này được thị trường đón nhận rộng rãi, giúp sự nghiệp của Anjail ngày càng tiến triển tích cực.