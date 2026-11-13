"Hốt bạc" nhờ dọn chất thải thú cưng

William Milliken, sống tại thành phố Coeur d'Alene, bang Idaho (Mỹ), bắt đầu kinh doanh dịch vụ dọn phân chó vào cuối năm 2020 cùng một người bạn. Ý tưởng xuất phát từ chính gia đình anh. Khi vợ mang thai, cô đã thuê người dọn chất thải cho những chú chó trong sân nhà.

Nhân viên dọn dẹp sân vườn (Ảnh: Kandra Witkowski).

Trước đó, Milliken từng điều hành một công ty điện và có kinh nghiệm về tiếp thị kỹ thuật số. Khi một người bạn thời trung học muốn cùng xây dựng doanh nghiệp dịch vụ tại nhà nhưng cả hai không có tay nghề chuyên môn như sửa chữa điều hòa hay hệ thống ống nước, Milliken nhớ đến dịch vụ dọn phân chó và nảy ra ý tưởng khởi nghiệp.

Thời gian đầu, người bạn của Milliken tự tìm khoảng 10-15 khách hàng đầu tiên bằng cách gõ cửa từng nhà và đăng bài trong các nhóm trên mạng xã hội. Khi có thêm vốn, Milliken bắt đầu đầu tư quảng cáo để tiếp cận khách hàng.

Chiến lược này nhanh chóng mang lại kết quả. Theo Milliken, số lượng khách hàng tăng từ khoảng 20 lên hơn 300 chỉ trong vòng 3 tháng. Doanh nghiệp sau đó tiếp tục mở rộng hoạt động.

Công ty Swoop Scoop hiện có 7 cơ sở. Theo các tài liệu CNBC Make It xem xét, từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu hơn 9 triệu USD (tương đương hơn 231 tỷ đồng). Milliken dự kiến công ty đạt doanh thu 3 triệu USD (hơn 77 tỷ đồng) riêng trong năm 2026.

Không dừng lại ở việc trực tiếp kinh doanh, Milliken còn tận dụng kinh nghiệm của mình để hướng dẫn những người muốn gia nhập lĩnh vực này. Anh cùng các cộng sự tổ chức các khóa học và xây dựng cộng đồng trực tuyến.

Cộng đồng hiện có khoảng 600 thành viên. Mỗi người trả 69 USD/tháng (hơn 1,7 triệu đồng) để học hỏi kinh nghiệm từ những người sáng lập và trao đổi với các thành viên đang xây dựng doanh nghiệp dọn phân chó ở nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ.

Theo Milliken, càng có nhiều người tham gia kinh doanh, công chúng càng biết đến dịch vụ này và nhu cầu thuê người dọn dẹp cũng có thể tăng lên. Anh cho rằng sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành có thể mang lại lợi ích cho cả thị trường, thay vì chỉ tạo lợi thế cho một đơn vị riêng lẻ.

Thị trường ngách tăng trưởng

Dịch vụ dọn phân chó, hay còn gọi là thu gom chất thải vật nuôi, xuất phát từ nhu cầu của những gia đình nuôi chó nhưng không muốn hoặc không thể tự xử lý chất thải trong sân nhà.

Một số chủ nuôi gặp hạn chế về khả năng vận động, trong khi những người khác không có đủ thời gian để thường xuyên dọn dẹp. Khi ngày càng nhiều người sẵn sàng thuê ngoài các công việc gia đình như mua sắm thực phẩm, giặt giũ, vệ sinh nhà cửa, việc dọn chất thải của thú cưng cũng trở thành một dịch vụ được lựa chọn.

Kandra Witkowski, Giám đốc phát triển kinh doanh của Scoop Soldiers, hệ thống nhượng quyền dịch vụ dọn phân chó có trụ sở tại Dallas (Mỹ), đã gắn bó với lĩnh vực này khoảng 26 năm. Hiện làm việc từ xa tại bang Missouri, bà cho biết vẫn rất yêu thích công việc thu gom chất thải thú cưng, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm và đảm nhiệm vị trí quản lý.

Scoop Soldiers có hơn 10 cửa hàng trên khắp cả nước (Ảnh: Kandra Witkowski).

Theo Witkowski, ngành dịch vụ này đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn còn khá xa lạ với một bộ phận người Mỹ. Sự phổ biến của internet và mạng xã hội giúp nhiều người biết đến mô hình kinh doanh, trong khi xu hướng coi trọng thời gian cá nhân thúc đẩy nhu cầu thuê người làm các công việc trước đây gia đình thường tự đảm nhận.

Jeremy Brook, người thành lập doanh nghiệp Mastiff Mounds tại TP Brandon, bang Florida, vào tháng 7/2025, cũng nhận thấy cơ hội này. Theo anh, dù ngày càng có nhiều doanh nhân nhìn thấy tiềm năng của nghề dọn phân chó, không ít người vẫn chưa biết dịch vụ này tồn tại.

Sự phát triển của ngành còn thể hiện qua số liệu từ Sweep & Go, ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng dành riêng cho các doanh nghiệp thu gom chất thải vật nuôi. Năm 2019, trong năm đầu hoạt động, nền tảng này xử lý khoảng 6.900 USD (hơn 177 triệu đồng) giao dịch thẻ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực. Đến năm 2025, tổng giá trị giao dịch đã đạt 56,2 triệu USD (hơn 1.443 tỷ đồng). Công ty dự báo con số này có thể lên tới 100 triệu USD (hơn 2.568 tỷ đồng) trong năm 2026.

Ogy Nikolic, nhà sáng lập Sweep & Go, cho biết từng lo ngại mô hình kinh doanh này sẽ biến mất khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020. Ông nghĩ rằng khi mọi người phải ở nhà, họ sẽ tự dọn dẹp sân vườn thay vì thuê dịch vụ. Tuy nhiên, 6 năm sau, ông nhận thấy ngành này vẫn phát triển mạnh.

Chi phí đầu vào thấp

Một trong những điểm hấp dẫn của nghề dọn phân chó là chi phí và yêu cầu đầu vào tương đối thấp. Người làm nghề thường chỉ cần những dụng cụ cơ bản như cào, ky hốt rác có lót túi và bình xịt vệ sinh dụng cụ sau mỗi lần làm việc.

Các doanh nghiệp thường tính phí dựa trên diện tích sân, số lượng chó của gia đình và tần suất sử dụng dịch vụ.

Chẳng hạn, Scoop Soldiers đưa ra mức giá khởi điểm 19,99 USD (hơn 513.000 đồng) mỗi tuần cho dịch vụ dọn định kỳ tại những sân nhà có tối đa 4 con chó. Nếu chỉ thuê dọn một lần, khách hàng phải trả từ 79,99 USD (khoảng 2 triệu đồng). Mức giá cụ thể thay đổi tùy khu vực và gói dịch vụ do từng đơn vị nhượng quyền quyết định.

Theo Milliken, một yếu tố quan trọng để người làm nghề tối ưu thu nhập là tập trung phát triển khách hàng tại những khu vực có mật độ dân số cao. Khi các địa điểm phục vụ nằm gần nhau, nhân viên có thể di chuyển nhanh hơn, xử lý được nhiều sân nhà trong một ngày và giảm thời gian đi lại.

Tuy nhiên, việc trực tiếp thu gom chất thải chỉ là một phần của hoạt động kinh doanh. Để phát triển lâu dài, chủ doanh nghiệp còn phải giải quyết các vấn đề về tiếp thị, điều phối lịch trình, vận hành, nhân sự và chăm sóc khách hàng.

Witkowski cho biết công việc có thể phát sinh nhiều tình huống như nhân viên nghỉ ốm, bị chó cắn, khách hàng không thanh toán hóa đơn hoặc các vấn đề trong quá trình điều phối.

Khi doanh nghiệp mở rộng, những khó khăn này càng tăng lên. Không phải ai làm tốt công việc thu gom chất thải cũng có thể trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi, đặc biệt khi muốn phát triển hệ thống nhượng quyền.