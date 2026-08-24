Không đi nước ngoài, chàng trai kiếm nửa tỷ đồng/năm từ đất quê vườn nhà

Những năm đầu sau khi rời ghế trường THPT, nam thanh niên Lê Văn Phước (SN 2001, trú tại thôn Đức Giang, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) bươn chải làm thuê ở nhiều nơi để kiếm sống. Phước là con cả trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ làm nông.

Năm 2021, trong thời gian làm việc tại một cơ sở nuôi chồn hương ở Hải Phòng, anh bắt đầu tìm hiểu về loài vật này.

Anh Phước bén duyên với nghề nuôi chồn hương (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ chỗ chưa có kinh nghiệm, anh tranh thủ học hỏi từng khâu như làm chuồng, chăm sóc đến nhân giống và tiêu thụ chồn thương phẩm. Sau một thời gian, anh Phước nhận thấy nghề này có tiềm năng và quyết định mang kiến thức tích lũy được về quê lập nghiệp.

"Tôi từng nghĩ phải vay tiền đi nước ngoài mới có cơ hội thay đổi cuộc sống cho bản thân và gia đình. Nhưng sau thời gian tìm hiểu, tôi nhận ra nếu có hướng đi phù hợp, ở quê vẫn có thể gây dựng được. Từ đó, tôi quyết định thử sức với mô hình này", anh Phước chia sẻ.

Năm 2022, anh bắt đầu khởi nghiệp với 100 cặp chồn hương giống, tổng vốn khoảng 400 triệu đồng. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, anh gặp không ít trở ngại trong thời gian đầu. Đàn chồn có thời điểm mắc bệnh, trong khi lứa giống đầu tiên anh mua về cũng không đạt chất lượng. Nhiều con nái không có khả năng sinh sản, một số sinh sản kém hoặc không biết nuôi con.

"Lứa chồn hương đầu tiên, tôi thất bại khá nhiều. Sau đó, tôi phải tự tìm hiểu, học hỏi những người nuôi trước để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách chăm sóc, gây giống", anh Phước chia sẻ.

Sau thời gian đó, anh dần tích lũy kinh nghiệm, hiểu đặc tính từng con và từng bước hoàn thiện kỹ thuật nuôi.

Những con chồn hương phát triển tốt trong trang trại của anh Phước (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến năm 2024, nhận thấy mô hình có triển vọng, anh Phước tiếp tục đầu tư hơn 1 tỷ đồng để mở rộng chuồng trại, tập trung giữ lại những con khỏe mạnh để gây đàn thay vì phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài.

Hiện khu chuồng trại của anh Phước rộng khoảng 600m2, nuôi gần 1.000 con chồn hương. Trong đó, 250 con nái được giữ lại để sinh sản, mỗi năm cung cấp khoảng 1.000 con giống.

Chồn hương thường sinh 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa phổ biến 3-4 con, một số chồn cái có thể sinh 5-6 con. Chồn giống sau khoảng 3 tháng có thể xuất bán. Những con khỏe mạnh, sinh trưởng tốt được lựa chọn tiếp tục gây đàn; con quá lứa sinh sản được bán thương phẩm cho thương lái, nhà hàng.

Theo anh Phước, chồn hương là loài ăn ít nên chi phí thức ăn không cao. Thức ăn chủ yếu gồm cá, cám gạo, chuối chín. Cá được nấu chín, trộn với cám và chuối rồi cho đàn chồn ăn hàng ngày. Do thời tiết Hà Tĩnh có những đợt nắng nóng kéo dài, anh lắp quạt, hệ thống làm mát trên mái vào mùa hè, còn mùa đông che chắn kín để hạn chế gió lạnh.

Anh Phước nhập cá về làm thức ăn cho chồn (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong quá trình mở rộng mô hình, chàng trai trẻ nhiều lần cải tiến chuồng trại. Anh từng phải tháo dỡ, làm lại chuồng để phù hợp với việc chăm sóc số lượng lớn. Nền khu vực nuôi được thiết kế có độ dốc để nước và chất thải thoát nhanh, khoảng cách giữa các ô cũng được điều chỉnh để thuận tiện cho người chăm sóc.

Chàng trai 25 tuổi cho biết khó nhất trong nuôi chồn hương là khâu phối giống, ghép đôi và theo dõi quá trình sinh sản. Người nuôi phải thường xuyên quan sát, chăm sóc kỹ để đàn phát triển ổn định.

"Nuôi con vật này không phải cứ bỏ vốn ra là làm được. Tôi nhận thấy rằng quan trọng nhất vẫn phải chịu khó học hỏi, hiểu đặc tính của vật nuôi và kiên trì với mô hình", anh Phước nói.

Hiện giá chồn hương giống dao động 6-10 triệu đồng/cặp, tùy chất lượng và thời điểm. Kết hợp bán chồn giống và thương phẩm, mô hình mang lại cho gia đình anh Phước nguồn thu gần 500 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ các chi phí.

Theo anh Bùi Duy Hảo, Bí thư Đoàn xã Mai Hoa, mô hình nuôi chồn hương của anh Phước thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên nông thôn.

"Mạnh dạn tìm hướng đi mới, anh Phước đã làm kinh tế hiệu quả ngay tại quê nhà, trở thành mô hình tiêu biểu để thanh niên, người dân địa phương học hỏi", anh Hảo chia sẻ.