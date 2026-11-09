Tiếp cận chủ động, tư vấn chuyên sâu

Kỳ Sơn là địa bàn miền núi biên giới của tỉnh Nghệ An, đang nỗ lực đưa các chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài. Với đặc thù địa bàn xa xôi, đi lại khó khăn và cơ hội việc làm hạn chế, việc tiếp cận thông tin và nguồn vốn chính thức là một thách thức lớn đối với người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Để giải quyết vấn đề này, chính quyền các xã trên địa bàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn (đặt tại xã Mường Xén). Cách tiếp cận này giúp người lao động dễ dàng tìm hiểu chính sách, tránh bỏ lỡ cơ hội do thiếu thông tin.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn giải ngân vốn vay cho người dân tại điểm giao dịch xã (Ảnh: M. Tú).

Thay vì chờ đợi người dân đến hỏi vay, chính quyền địa phương, thông qua trưởng bản và các đoàn thể, chủ động rà soát những người có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài. Những người có nhu cầu vay vốn sẽ được kết nối trực tiếp với cán bộ ngân hàng để nhận tư vấn chi tiết.

Người lao động được cung cấp thông tin đầy đủ về điều kiện, mức vay, lãi suất, thời hạn, hồ sơ cần thiết và trách nhiệm trả nợ. Cán bộ ngân hàng cũng hỗ trợ họ tính toán chi phí, thu nhập dự kiến và lập kế hoạch hoàn trả vốn vay. Việc vay vốn phải đáp ứng các điều kiện quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng thanh toán, đảm bảo tính bền vững của khoản vay.

Đối với người dân ở các bản làng xa xôi, chính quyền còn hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ ngay tại địa phương để hạn chế việc đi lại. Việc tư vấn kỹ lưỡng trước khi vay còn giúp người dân tránh xa các nguồn vốn không chính thức với chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trả nợ trước hạn, vốn quay vòng

Theo số liệu từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn, chương trình vay vốn đi làm việc ở nước ngoài hiện có 22 khách hàng với tổng dư nợ 1,33 tỷ đồng, bình quân 60,3 triệu đồng/khoản vay.

Trong kỳ, ngân hàng đã thu hồi nợ gốc gần 962 triệu đồng và giải ngân 595 triệu đồng. Dư nợ giảm gần 367 triệu đồng, tương đương 21,66% so với đầu năm. Đáng chú ý, đơn vị đánh giá dư nợ giảm chủ yếu do người vay có việc làm ổn định, tạo thu nhập, tích lũy và chủ động trả nợ trước hạn.

Chất lượng tín dụng được duy trì ở mức cao với tỷ lệ nợ quá hạn 0%. Việc trả nợ trước hạn không chỉ giúp người vay giảm chi phí lãi vay, hạn chế rủi ro mà còn tạo nguồn vốn để tiếp tục hỗ trợ những người khác có nhu cầu. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả của chính sách và ý thức trách nhiệm của người dân.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho hộ dân khó khăn về nhà ở (Ảnh: M. Tú).

Ông Ngô Minh Tú, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn, nhấn mạnh rằng hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn biên giới nhận được sự đồng thuận cao từ hệ thống chính trị. Chính quyền nắm bắt nhu cầu, ngân hàng tư vấn và các đoàn thể hỗ trợ người dân tiếp cận vốn.

Sự phối hợp này không chỉ dừng lại ở khâu giải ngân. Chính quyền và ngân hàng còn tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý thu nhập hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ.

Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng dư nợ mà còn ở cơ hội việc làm, thu nhập được tạo ra và khả năng hoàn trả vốn. Nguồn vốn thu hồi sẽ tiếp tục được quay vòng để đến với những gia đình khác, tạo ra chuỗi giá trị bền vững.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể để rà soát nhu cầu, tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và khuyến khích người dân trả nợ trước hạn khi có điều kiện. Đây là một cách làm hiệu quả, đáng tham khảo tại các vùng sâu, vùng xa, nơi người lao động còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và nguồn vốn chính thức.