Khởi nghiệp với hơn 1 triệu đồng, lão nông lan tỏa mô hình làm giàu

Từ hai đàn ong ban đầu, ông Dương Văn Tứ (60 tuổi, ở thôn 2, xã Tiên Trang, Thanh Hóa) đã gây dựng cơ nghiệp vững chắc với hơn 200 đàn ong, mang lại thu nhập ổn định 200 triệu đồng mỗi năm. Mô hình này không chỉ giúp gia đình ông Tứ thoát nghèo mà còn trở thành điển hình phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.

Năm 2002, sau chuyến tham quan mô hình nuôi ong tại xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa), ông Tứ bị cuốn hút và quyết định thử sức với nghề này. Gia đình có lợi thế đất rộng, nhiều cây cối dưới chân núi Chẹt, ông mạnh dạn đầu tư 2 đàn ong với giá 1,2 triệu đồng và tự đóng thùng nuôi thử.

Ông Tứ có nguồn thu nhập ổn định từ hơn 200 đàn ong (Ảnh: Hạnh Linh).

Những ngày đầu, ông Tứ đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, đàn ong không cho mật, thậm chí bị chết. Không nản lòng, ông chủ động tìm đọc tài liệu, sách kỹ thuật và học hỏi từ các mô hình thành công khác. Nhờ sự kiên trì, ông dần nắm vững đặc tính sinh trưởng của ong, làm chủ kỹ thuật nhân giống, chăm sóc và phát triển đàn ong bền vững.

Theo ông Tứ, nuôi ong không đòi hỏi vốn lớn nhưng cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và hiểu biết sâu về tập tính của loài ong. "Người nuôi phải thường xuyên kiểm tra thùng ong, đảm bảo môi trường sống khô ráo, thông thoáng. Bên cạnh đó, việc phòng, chống dịch bệnh cho ong cũng là yếu tố then chốt, quyết định năng suất và chất lượng mật", ông chia sẻ.

Với lợi thế ở gần núi Chẹt, ông Tứ đã phát triển thành công mô hình nuôi ong lấy mật (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Tứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "chăm ong theo từng mùa". "Vào mùa hoa, cần di chuyển đàn ong đến những nơi có nguồn hoa dồi dào để lấy mật. Nếu không nắm được thời điểm và nguồn thức ăn, đàn ong sẽ yếu, sản lượng mật giảm rõ rệt", ông nói.

Không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm truyền thống, ông Tứ còn mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại vào sản xuất. Hệ thống xử lý mật ong được ứng dụng theo quy trình khép kín, từ máy hạ thủy phần, diệt nấm men, tách tạp chất đến lọc thô, lọc tinh. Nhờ đó, sản phẩm mật ong của gia đình ông luôn đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện tại, ông Tứ sở hữu hơn 200 đàn ong, thu hoạch gần 2.000 lít mật mỗi năm. Với giá bán từ 250.000 đến 300.000 đồng/lít, sau khi trừ chi phí, ông thu về hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Tứ còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều hộ dân có nhu cầu học nghề nuôi ong. Nhiều hộ gia đình trong và ngoài xã đã mạnh dạn đầu tư, nhân rộng mô hình, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Mật ong của gia đình ông Tứ bán giá từ 250.000 đến 300.000 đồng/lít (Ảnh: Hạnh Linh).

Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Trang Lê Huy Hùng đánh giá mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình ông Dương Văn Tứ là một trong những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế nông thôn. Sản phẩm mật ong của gia đình ông đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm thế mạnh) 3 sao vào năm 2024.

"Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi ong lấy mật, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới bền vững", ông Hùng nhấn mạnh.