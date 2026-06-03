Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ đột phá

Sáng nay (3/6), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề tại Hà Nội.

Trong đó, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại 5 trung tâm chuyên đề, tập trung vào những nội dung lớn, trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội có 5 phiên thảo luận trọng tâm. Một là Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hai là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đồng thời xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

Ba là đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên.

Bốn là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay.

Năm là triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội (Ảnh: Quang Vinh).

Tiếp đó ngày 4/6 sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phiên này sẽ bầu Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Sang ngày 5/6, đại hội dự kiến chương trình trao đổi, thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với đại biểu Đại hội về chủ đề: "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số". Sau đó, đại hội diễn ra phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Ngoài ra, đại hội còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV...