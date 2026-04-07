Hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động phải thông báo tiến độ tìm việc làm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 21 Nghị định số 374 quy định rõ nghĩa vụ thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Cụ thể, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Việc thông báo có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, gửi đến tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang chi trả trợ cấp, theo Mẫu số 24 ban hành kèm theo Nghị định.

Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

- Đối với tháng đầu tiên, người lao động phải thông báo trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Từ tháng thứ hai trở đi, việc thông báo phải được thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của mỗi tháng hưởng trợ cấp.

Trong trường hợp người lao động không thể thực hiện việc thông báo đúng hạn do các yếu tố bất khả kháng như thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần), địch họa hoặc dịch bệnh, tổ chức dịch vụ việc làm công sẽ xem xét và trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định điều chỉnh thời gian thông báo, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nếu thời điểm thông báo trùng với thời gian người lao động làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp, việc thông báo sẽ được thực hiện tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi chuyển đến.

Người lao động được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo khi kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi hết hạn thông báo hằng tháng, tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội về các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ này để làm căn cứ tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định.