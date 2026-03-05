Hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2222/QĐ-BHXH, nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Việc làm năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản số 536/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời về việc chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Theo đó, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, cùng với Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Để bảo đảm quá trình chuyển tiếp không gián đoạn, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH cấp tỉnh chủ động triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động đúng quy định, đúng đối tượng và đúng thời hạn.

Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn cơ sở đào tạo nghề nghiệp lập danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Mẫu số 87A-HSB gửi cơ quan BHXH cấp tỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng của tháng học hoặc ngày kết thúc khóa học.

Lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: HL).

Về thanh toán kinh phí hỗ trợ học phí cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp đối với người lao động hưởng hỗ trợ học nghề theo Luật Việc làm năm 2013 (có quyết định hưởng trước ngày 1/1/2026) và người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Luật Việc làm năm 2025 (có quyết định hưởng từ ngày 1/1/2026 trở đi) tiếp tục được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách và chi trả theo quy định tại Điều 26, Điều 30 và các điều khoản liên quan của Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BHXH.

Liên quan đến thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Luật Việc làm năm 2025, phòng chế độ BHXH căn cứ số ngày học thực tế của người lao động tại danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề (Mẫu số 87A-HSB) của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và quyết định hưởng, lập danh sách thanh toán hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Mẫu số C87b-HD với mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, trình Lãnh đạo BHXH cấp tỉnh phê duyệt chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính để chi trả.

Thời hạn lập danh sách thanh toán là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phương thức chi trả được thực hiện qua tài khoản cá nhân và tiền mặt.