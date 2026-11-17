Ngày 10/11, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đoàn công tác của Công ty Exxuss (Hàn Quốc) về các đề xuất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đưa người lao động Thái Nguyên sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo diện thị thực E-8.

Đại diện huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, cũng tham gia để trực tiếp trao đổi về nhu cầu nhân lực và khả năng tiếp nhận lao động.

Tăng cường hợp tác đưa người lao động Thái Nguyên sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo diện thị thực E-8 (Ảnh: N.H).

Tại buổi làm việc, hai bên đề cập đến nhu cầu lao động thời vụ trong sản xuất nông nghiệp, khả năng hợp tác và những nội dung liên quan đến việc tiếp nhận người lao động. Đây là bước trao đổi ban đầu, mở ra triển vọng kết nối cung - cầu lao động giữa Thái Nguyên với địa phương của Hàn Quốc.

Các vấn đề cụ thể về tuyển chọn, tiếp nhận và hỗ trợ người lao động sẽ tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền hai bên xem xét theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: N.H).

Hoạt động kết nối này cũng đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị tốt nguồn lao động từ sớm. Người lao động cần được cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện tuyển dụng, thời hạn làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ và các quy định pháp luật.

Khi được tư vấn minh bạch từ cơ quan chức năng, người lao động sẽ chủ động hơn trong quyết định tham gia, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, lừa đảo hoặc tham gia các hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài trái phép.