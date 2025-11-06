Honda Việt Nam vô địch Hội thi kỹ thuật viên xuất sắc châu Á - châu Đại Dương 2025

Hội thi Kỹ thuật viên giỏi khu vực châu Á - châu Đại Dương là sân chơi chuyên môn uy tín, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, dành cho các kỹ thuật viên đến từ các đại lý Honda ô tô ở các quốc gia trong khu vực. Từ năm 2023, cuộc thi bao gồm thêm hạng mục Cố vấn dịch vụ.

Sự kiện nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho các kỹ thuật viên, cũng như kỹ năng giải thích và xử lý tình huống với khách hàng cho các cố vấn dịch vụ, đồng thời tạo cơ hội để các kỹ thuật viên giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Đoàn đại diện Honda Việt Nam trong phần khai mạc hội thi (Ảnh: HVN).

Hội thi Kỹ thuật viên giỏi khu vực châu Á - châu Đại Dương 2025 diễn ra từ ngày 29/10 đến 31/10 tại Indonesia, quy tụ các thí sinh đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan và Việt Nam.

Kỹ thuật viên Lương Trung Vinh (bên trái) trong phần thi (Ảnh: HVN).

Các thí sinh cùng tranh tài ở hai hạng mục: Sửa chữa chung và Cố vấn dịch vụ, với hai phần thi lý thuyết và thực hành, được tổ chức tại các khu vực riêng biệt dưới sự giám sát và đánh giá nghiêm ngặt của ban giám khảo Honda châu Á - châu Đại Dương.

Kỹ thuật viên Lương Trung Vinh (thứ 2 từ phải qua) vô địch phân môn Sửa chữa chung (Ảnh: HVN).

Tất cả thí sinh đều là những kỹ thuật viên xuất sắc, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các cuộc thi trong nước. Với kiến thức vững vàng, tay nghề điêu luyện và tinh thần chuyên nghiệp, các thí sinh đã mang đến những phần thi ấn tượng, góp phần khẳng định năng lực và bản lĩnh của đội ngũ kỹ thuật viên Honda trong khu vực.

Tại hội thi năm nay, đại diện đoàn Honda Việt Nam tham gia thi đấu với đầy đủ hai hạng mục thi đấu, với đội hình như sau:

Phát huy kiến thức chuyên môn được tích lũy qua quá trình đào tạo bài bản tại Honda Việt Nam, cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần thi đấu nỗ lực, các đại diện của Honda Việt Nam đã xuất sắc giành hai giải vô địch:

Vô địch phân môn Sửa chữa chung: Kỹ thuật viên Lương Trung Vinh, Honda ô tô Long An - Tân An.

Vô địch phân môn Cố vấn dịch vụ: Cố vấn Võ Đăng Hiếu, Honda ô tô Đà Nẵng - Hải Châu.

Thành tích ấn tượng đã khẳng định bản lĩnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm vững vàng của đội ngũ kỹ thuật viên Honda Việt Nam, hoàn toàn sánh ngang với các đại diện xuất sắc trong khu vực.

Cố vấn Võ Đăng Hiếu (thứ 9 từ phải qua) vô địch phân môn Cố vấn dịch vụ (Ảnh: HVN).

Đây không chỉ là niềm tự hào của Honda Việt Nam, mà còn là minh chứng cho chất lượng dịch vụ hàng đầu và tinh thần hiếu khách tận tâm mà hệ thống nhà phân phối Honda ô tô Việt Nam luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng.

Với kết quả này, kỹ thuật viên Lương Trung Vinh và Cố vấn dịch vụ Võ Đăng Hiếu sẽ là hai đại diện của Honda khu vực châu Á - châu Đại Dương tham dự Hội thi Kỹ thuật viên Dịch vụ giỏi Thế giới (World Skills Contest), dự kiến tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2027.

Ban tổ chức tôn vinh các thí sinh đạt kết quả cao trong hội thi (Ảnh: HVN).

Đây là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của các kỹ thuật viên và toàn thể Honda Việt Nam trên hành trình nâng tầm năng lực chuyên môn, hướng tới chuẩn mực quốc tế.