Hơn 33.000 vị trí việc làm chờ người lao động tại Nghệ An

Ngày 18/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo địa phương này đã thống nhất chủ trương tổ chức chuỗi ngày hội việc làm trong năm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu kinh tế và các khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 33.000 lao động trong năm nay.

Người lao động tìm hiểu chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong năm nay, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm nhằm kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là sinh viên mới ra trường và thanh niên.

Theo kế hoạch, ngày hội việc làm lần thứ 1 trong năm sẽ được tổ chức vào 28/2 (12 tháng Giêng) tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trong đợt 1 này, dự kiến có khoảng gần 20 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 20.000 lao động.

Ngày hội việc làm thứ 2 sẽ diễn ra vào giữa tháng 4, tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An (xã Thần Lĩnh, Nghệ An). Tại ngày hội này, có 15-20 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng hơn 10.000 lao động.

Ngày hội việc làm lần 3 tổ chức vào tháng 6, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai, Nghệ An). Theo kế hoạch, ngày hội việc làm sẽ thu hút 8-10 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng hơn 3.000 lao động.

Bên cạnh tư vấn việc làm, tuyển dụng trực tiếp, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm online ngay tại sự kiện, hướng tới đối tượng lao động là người Nghệ An đang làm việc tại các tỉnh khác hoặc đang ở nước ngoài có nhu cầu trở về quê hương làm việc.