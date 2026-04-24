Hơn 23% lao động từng bị bạo lực, quấy rối ít nhất một lần nơi công sở

Nhiều lao động bị bạo lực, quấy rối

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo toàn cầu về “Môi trường làm việc tâm lý - xã hội: Diễn biến toàn cầu và định hướng hành động”.

Trong báo cáo, ILO nêu rõ các yếu tố rủi ro tâm lý - xã hội là nguyên nhân của hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm do các bệnh tim mạch và rối loạn tâm thần có liên quan.

Báo cáo tổng hợp một lượng lớn bằng chứng cho thấy rủi ro tâm lý - xã hội gắn với nhiều bệnh tâm thần và thể chất ở người lao động, bao gồm trầm cảm và lo âu, cũng như các bệnh chuyển hóa, rối loạn cơ xương khớp và rối loạn giấc ngủ.

ILO cho rằng cần nhấn mạnh thời giờ làm việc kéo dài, một yếu tố rủi ro tâm lý - xã hội then chốt gắn với nguy cơ gia tăng bệnh tim mạch và đột quỵ, vẫn còn rất phổ biến. ILO ước tính rằng trên phạm vi toàn cầu, 35% người lao động làm việc hơn 48 giờ mỗi tuần.

Việc bị bắt nạt và các hình thức bạo lực và quấy rối khác cũng là một mối quan ngại lớn. ILO ước tính 23% người lao động trên toàn cầu đã từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực hoặc quấy rối trong quá trình làm việc, trong đó bạo lực tâm lý là hình thức phổ biến nhất, chiếm 18%.

Để hiểu rõ hơn về rủi ro tâm lý - xã hội, báo cáo đề xuất 3 cấp độ có mối liên hệ chặt chẽ của môi trường làm việc.

Thứ nhất, bản thân công việc bao gồm yêu cầu, trách nhiệm, mức độ phù hợp với kỹ năng của người lao động, khả năng tiếp cận nguồn lực và các đặc điểm trong thiết kế nhiệm vụ như ý nghĩa, tính đa dạng và mức độ vận dụng kỹ năng.

Thứ hai, cách thức công việc được tổ chức và quản lý, bao gồm sự rõ ràng về vai trò, kỳ vọng, mức độ tự chủ, khối lượng và nhịp độ công việc, cũng như hoạt động giám sát và hỗ trợ.

Thứ ba, các chính sách, thông lệ và quy trình rộng hơn chi phối công việc. Những nội dung này bao gồm các bố trí về việc làm và thời giờ làm việc, quản lý thay đổi tổ chức, giám sát bằng công nghệ số, các quy trình đánh giá kết quả và khen thưởng, hệ thống chính sách và quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN), các biện pháp ngăn ngừa bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, cũng như các cơ chế tham vấn và tham gia của người lao động.

Báo cáo nhấn mạnh rằng rủi ro tâm lý - xã hội phát sinh từ những yếu tố này và có thể được phòng ngừa thông qua các cách tiếp cận ở cấp tổ chức nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ.

Báo cáo cũng nêu bật tầm quan trọng của việc lồng ghép quản lý rủi ro tâm lý - xã hội vào hệ thống ATSKNN, với sự hỗ trợ của đối thoại xã hội giữa chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động.

Thách thức trong môi trường làm việc hiện đại

Mặc dù nhiều rủi ro tâm lý - xã hội không phải là vấn đề mới, những biến đổi lớn trong thế giới việc làm, bao gồm số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới, đang định hình lại môi trường làm việc tâm lý - xã hội.

Những thay đổi này có thể làm gia tăng các rủi ro hiện có hoặc tạo ra các rủi ro mới nếu không được giải quyết đúng mức. Đồng thời, chúng cũng có thể mở ra cơ hội để cải thiện cách thức tổ chức công việc và tăng cường tính linh hoạt, qua đó cho thấy sự cần thiết của quản lý chủ động.

"Rủi ro tâm lý - xã hội đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong thế giới việc làm hiện đại. Cải thiện môi trường làm việc tâm lý - xã hội không chỉ thiết yếu để bảo vệ sức khỏe thể chất và tâm thần của người lao động, mà còn tăng cường năng suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức và phát triển kinh tế bền vững", bà Manal Azzi, Trưởng nhóm Chính sách và Hệ thống ATSKNN của ILO, cho biết.

Bằng cách chủ động giải quyết các rủi ro này, các quốc gia và doanh nghiệp có thể xây dựng các nơi làm việc lành mạnh hơn, mang lại lợi ích cho cả người lao động và tổ chức, đồng thời tăng cường năng suất và khả năng phục hồi kinh tế.