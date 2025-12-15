Hơn 2.000 phụ nữ Quảng Ninh khởi sự kinh doanh giai đoạn 2017-2025

Với sự hỗ trợ từ tỉnh và các cấp Hội phụ nữ, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ Quảng Ninh đang ghi nhận nhiều dấu ấn rõ nét. Không chỉ dừng ở những ý tưởng nhỏ lẻ, nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã phát triển ổn định, có sản phẩm được chứng nhận OCOP, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Một trong những câu chuyện tiêu biểu là Công ty CP Mắc ca Yên Tử, đặt tại phường Vàng Danh, được thành lập năm 2022. Doanh nghiệp này là tâm huyết chung của anh Nguyễn Văn Liêm và vợ là chị Trần Thị Xuân Quỳnh.

Xuất phát từ ý tưởng phát triển vùng trồng mắc ca kết hợp trồng dược liệu dưới tán rừng, sau gần ba năm, công ty đã đưa ra thị trường bốn dòng sản phẩm chủ lực, gồm mắc ca nứt vỏ, nhân mắc ca, muối vừng hạt mắc ca và thanh gạo lứt hạt mắc ca.

Chị Trần Thị Xuân Quỳnh (giữa) giới thiệu với cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về dây chuyền sản xuất hạt mắc ca (Ảnh: đơn vị cung cấp).

Song song với sản xuất, doanh nghiệp từng bước hình thành vùng nguyên liệu rộng hơn 8ha và đặt mục tiêu mở rộng lên 20ha trong thời gian tới. Đáng chú ý, mô hình này đã được Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh lựa chọn triển khai thí điểm kinh tế tuần hoàn gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch tại TP Uông Bí.

Trong hành trình đó, vai trò của người phụ nữ trong gia đình được thể hiện rõ nét. Theo chia sẻ của anh Liêm, chị Xuân Quỳnh không chỉ là người bạn đời mà còn là đồng sáng lập, trực tiếp tham gia quản lý nội bộ, kế toán và truyền thông cho doanh nghiệp. Việc vừa làm quản lý cho một công ty nước ngoài, vừa đồng hành cùng công ty khởi nghiệp và chăm sóc hai con nhỏ là áp lực không nhỏ, song cũng là nền tảng để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn.

Một câu chuyện khác đến từ lĩnh vực dược liệu công nghệ cao. Chị Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Thùy, là người đứng sau thương hiệu đông trùng hạ thảo Phương Thùy - sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 và 4 sao. Trải qua biến cố sức khỏe sau sinh, chị quyết định rẽ hướng khỏi ngành ngân hàng để "tay ngang" bước vào nông nghiệp công nghệ cao.

Từ năm 2019, chị Phương bắt đầu hành trình tự nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Quá trình làm chủ công nghệ không hề dễ dàng, với nhiều lần thất bại, song sự kiên trì đã giúp chị từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm. Đến nay, các dòng đông trùng hạ thảo khô, sinh khối tươi, trà, rượu hay sản phẩm ngâm mật ong của công ty đã có mặt tại hơn 200 hiệu thuốc trong tỉnh và tiếp tục mở rộng ra thị trường cả nước.

Hai trường hợp trên chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh khởi nghiệp của phụ nữ Quảng Ninh. Trên thực tế, nhiều mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ không chỉ dừng ở quy mô thử nghiệm mà đã được nhân rộng, tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Nhiều sản phẩm OCOP do phụ nữ sản xuất đã được bảo hộ thương hiệu và giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Postmart, Voso.

Theo thống kê, giai đoạn 2017-2025, toàn tỉnh có hơn 2.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh. Trong số này có không ít phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật hoặc sinh sống tại các khu vực chuyển đổi đất nông nghiệp. Đặc biệt, đã có 22 tổ hợp tác và hợp tác xã do phụ nữ quản lý được thành lập, với 100% mô hình mới được hỗ trợ về thủ tục, vốn, kỹ năng quản lý và phát triển sản phẩm.

Kết quả này gắn liền với môi trường khởi nghiệp được tỉnh Quảng Ninh xây dựng trong nhiều năm qua. Hàng loạt chính sách như Nghị quyết 148/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 đã mở thêm dư địa cho phụ nữ tham gia hoạt động kinh doanh.

Bước sang giai đoạn 2026-2035, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định trọng tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo hướng chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Các chương trình sẽ tập trung đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ, tạo nền tảng để phụ nữ Quảng Ninh tự tin hơn trên hành trình khởi nghiệp.