Hơn 12.800 cơ hội việc làm, mức lương cao nhất 40 triệu đồng/tháng

Ngày 31/10, tại phường Tây Hiếu (Nghệ An), Ngày hội việc làm năm 2026, được tổ chức theo kế hoạch phối hợp giữa Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) và UBND phường Tây Hiếu.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày hội có sự tham gia của 20 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đơn vị sự nghiệp, mang đến hơn 12.800 chỉ tiêu tuyển dụng và học nghề trong, ngoài nước. Sự kiện dự kiến thu hút 1.500-2.000 lượt người lao động, học sinh tham gia.

Ngày hội việc làm tại phường Tây Hiếu có hơn 12.800 chỉ tiêu tuyển dụng và học nghề (Ảnh: T. Hiếu).

Đáng chú ý, thị trường lao động trong tỉnh có 9.649 chỉ tiêu tuyển dụng, tập trung ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, may mặc, cơ khí, điện tử và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong đó, một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng tới 5.000 lao động phổ thông, với mức thu nhập dự kiến 10-15 triệu đồng/tháng.

Lĩnh vực may mặc cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lớn, với hàng nghìn vị trí dành cho công nhân sản xuất, mức thu nhập 7-15 triệu đồng/tháng.

Ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, một số doanh nghiệp tuyển kỹ sư bảo trì với mức lương 16-20 triệu đồng/tháng; các vị trí kỹ thuật viên, công nhân vận hành máy có thu nhập 6-15 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến gỗ, cơ khí và tự động hóa cũng có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động kỹ thuật, lái máy, với mức lương phổ biến 10-15 triệu đồng/tháng.

Không chỉ có cơ hội làm việc tại Nghệ An, người lao động còn được tiếp cận 2.370 chỉ tiêu tuyển dụng tại các tỉnh, thành phố khác.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước (Ảnh: T. Hiếu).

Trong đó, một doanh nghiệp xây dựng tại Đà Nẵng cần tuyển 1.370 lao động có tay nghề trong các lĩnh vực cơ khí, hàn, cốp pha và xây dựng, với mức thu nhập 16-35 triệu đồng/tháng.

Một doanh nghiệp sản xuất tại Hưng Yên cũng có nhu cầu tuyển 1.000 công nhân, công bố mức thu nhập 16,6 triệu đồng cho 24 ngày công.

Ngoài tuyển dụng trong nước, ngày hội còn chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt là hỗ trợ những lao động đã hoàn thành hợp đồng, trở về địa phương tìm kiếm việc làm.

Tại sự kiện, Trung tâm Lao động ngoài nước cung cấp thông tin về các chương trình EPS tại Hàn Quốc và IM Japan tại Nhật Bản, giúp người lao động tìm hiểu điều kiện tuyển chọn, chi phí và quyền lợi khi tham gia.

Các đơn vị cung ứng nhân lực cũng giới thiệu hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Slovakia và một số nước châu Âu, với mức thu nhập dự kiến 25-40 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp được tư vấn các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn về điện - điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sắc đẹp và sửa chữa ô tô.

Ngày hội còn hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ và người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông qua hoạt động này, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, mức lương và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, góp phần giải quyết việc làm, ổn định thu nhập.