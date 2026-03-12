Học được bí quyết thành công nhờ ăn trưa suốt 15 năm với Steve Jobs

Khát khao học hỏi là yếu tố quan trọng để thành công

Ngay cả khi đã xây dựng nên một trong những công ty giá trị nhất thế giới, Steve Jobs, đồng sáng lập công ty công nghệ Apple, vẫn luôn giữ vững nguyên tắc làm việc giản dị trước khi qua đời. Đó chính là quan điểm “khát khao học hỏi quan trọng hơn việc chứng minh bản thân luôn đúng”.

Bài học này được Jony Ive, cựu Giám đốc thiết kế của Apple, nhắc lại trong bài viết Letters to a Young Creator (2024), do Steve Jobs Archive công bố.

Doanh nhân quá cố Steve Jobs (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images).

Trong bài viết, ông hồi tưởng về gần 15 năm làm việc cùng Steve, giai đoạn cả hai đã góp phần tạo nên những sản phẩm mang tính biểu tượng của Apple như iMac, iPod, iPhone, iPad và Apple Watch.

Theo Ive, họ gần như ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, sau đó dành phần lớn buổi chiều trong phòng thiết kế của Apple.

“Đối với Steve, sự tò mò và việc khám phá những ý tưởng còn chưa định hình quan trọng hơn nhiều so với việc phải tỏ ra đúng mực trong giao tiếp xã hội. Với Steve, mong muốn được học hỏi quan trọng hơn mong muốn chứng minh mình đúng”, Ive viết.

Ông cho biết “sự tò mò không biết mệt mỏi” của Steve không bị giới hạn bởi kiến thức hay kinh nghiệm. Nhà sáng lập Apple luôn thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần tìm tòi không ngừng cho đến cuối đời.

Theo Ive, chính tinh thần này đã góp phần tạo nên những thành công lớn của Apple - công ty đã bán hơn 3 tỷ chiếc iPhone trên toàn cầu và nằm trong số ít doanh nghiệp có vốn hóa thị trường vượt 4.000 tỷ USD.

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với Apple, Ive hiện điều hành công ty thiết kế riêng mang tên LoveFrom. Tuy vậy, ông cho biết triết lý về sự tò mò mà Steve truyền lại vẫn là kim chỉ nam trong công việc của mình.

“Sự tò mò đã gắn kết chúng tôi và trở thành nền tảng cho sự hợp tác vừa hiệu quả, vừa đầy hứng khởi. Nó cũng giúp chúng tôi bớt sợ hãi khi thử nghiệm những ý tưởng hoàn toàn mới”, Ive chia sẻ.

Ảnh hưởng đến nhiều nhà lãnh đạo công nghệ

Không chỉ Jony Ive, nhiều doanh nhân công nghệ khác cũng cho biết họ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý làm việc của Steve Jobs.

Brian Chesky, đồng sáng lập kiêm CEO (giám đốc điều hành) của nền tảng công nghệ kết nối dịch vụ lưu trú và du lịch Airbnb, từng trao đổi với Ive về phong cách lãnh đạo của Steve.

Theo Chesky, nhà đồng sáng lập Apple đôi khi bị nhìn nhận là người quá chú trọng tiểu tiết, thậm chí mang tiếng là một “micromanager” - thuật ngữ dùng để chỉ kiểu lãnh đạo kiểm soát nhân viên quá chặt chẽ đến từng chi tiết nhỏ.

Tuy nhiên, theo Ive, cách nhìn này không hoàn toàn chính xác. Khi Chesky hỏi liệu ông có từng cảm thấy Steve “micromanage” mình hay không, Ive trả lời rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

“Steve không kiểm soát tôi. Ông ấy hợp tác với tôi”, Ive kể lại.

Theo ông, Steve thường tham gia sâu vào từng chi tiết thiết kế, nhưng không phải để áp đặt hay kiểm soát, mà để cùng đội ngũ giải quyết vấn đề. Chính sự chú ý đặc biệt đến từng chi tiết đó đã giúp Ive không ngừng nâng cao năng lực của mình.

Quan điểm tương tự cũng được chia sẻ bởi Tim Cook - CEO hiện tại của Apple. Cook cho rằng một trong những bài học lớn nhất ông học được từ Steve là luôn sẵn sàng thay đổi quan điểm khi xuất hiện ý tưởng tốt hơn.

Theo Cook, Steve luôn khuyến khích những cuộc tranh luận thẳng thắn và đánh giá cao những người dám phản biện lại mình.

“Ông ấy thích tranh luận và cũng thích có người tranh luận lại. Bạn luôn có thể thay đổi suy nghĩ của Steve nếu có ý tưởng tốt hơn. Chúng tôi thường thay đổi suy nghĩ của nhau và đó là lý do mọi thứ hoạt động hiệu quả”, Tim Cook nói.

Bài học về vượt qua nỗi sợ

Không chỉ ảnh hưởng sâu rộng trong giới công nghệ, Steve Jobs còn để lại dấu ấn trong nhiều quyết định kinh doanh quan trọng của các tập đoàn lớn.

Wendell Weeks, CEO của tập đoàn công nghệ vật liệu Corning, từng kể rằng Steve đã giúp ông vượt qua một nỗi lo lớn trong quá trình hợp tác với Apple. Vào giữa những năm 2000, Apple tìm đến Corning để phát triển kính cường lực cho chiếc iPhone ra mắt năm 2007.

Thời điểm đó, Weeks lo ngại Corning khó có thể mở rộng năng lực sản xuất đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ Apple. Tuy nhiên, theo lời ông, Steve đã thẳng thắn chỉ ra rằng trở ngại lớn nhất không nằm ở năng lực kỹ thuật, mà ở nỗi sợ thất bại.

Sau cuộc trò chuyện đó, Weeks quyết định thay đổi cách tiếp cận và tiếp tục theo đuổi dự án với Apple. Sự hợp tác này sau đó trở thành một trong những mối quan hệ công nghệ - sản xuất quan trọng nhất của ngành. Đến năm 2025, Apple đã cam kết đầu tư 2,5 tỷ USD để sản xuất kính bảo vệ cho iPhone và Apple Watch tại các cơ sở của Corning.

Theo nhiều lãnh đạo công nghệ, câu chuyện này cho thấy di sản lớn nhất mà Steve để lại không chỉ là những sản phẩm mang tính biểu tượng, mà còn là một triết lý "luôn giữ sự tò mò, không ngừng học hỏi và sẵn sàng thay đổi quan điểm khi xuất hiện những ý tưởng tốt hơn".