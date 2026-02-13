Hoa “cháy” hàng, chủ trang trại Lâm Đồng làm việc xuyên Tết

“Chạy đua” với thời gian

Trong cái lạnh sâu của cao nguyên Lâm Đồng, khi không khí Tết đã len lỏi mỗi con đường, ông Bùi Văn Sỹ (61 tuổi, ngụ tại phường Xuân Trường) vẫn lặng lẽ đứng giữa xưởng hoa sáng đèn từ rạng sáng đến khuya.

Ông Bùi Văn Sỹ và hàng chục công nhân làm việc xuyên Tết tại trang trại hoa ở Lâm Đồng (Ảnh: M.K).

Quanh ông, hàng chục công nhân thoăn thoắt cắt tỉa, phân loại, đóng gói từng bó hoa. Đôi tay ai cũng đỏ ửng vì lạnh nhưng không ai dám chậm nhịp. Ngoài sân, tiếng xe tải chở hàng ra vào liên tục. Công nhân nhanh tay chất hàng lên xe để kịp giao đi khắp các tỉnh, thành.

Tại trang trại hoa Sỹ Lâm, công việc bắt đầu từ 5h và thường kéo dài đến 23h, thậm chí xuyên đêm trong những ngày cận Tết.

Ông Bùi Văn Sỹ, chủ trang trại hoa tại Lâm Đồng (Ảnh: M.K).

Ông Sỹ cho biết năm nay, nhu cầu thị trường tăng hơn 50% so với ngày thường, nhiều loại hoa “cháy hàng” ngay từ giữa tháng Chạp. Đơn đặt liên tục đổ về khiến thợ tại xưởng hoa gần như không lúc nào ngơi tay.

“Chỉ cần chậm một khâu là hoa không kịp lên xe, coi như mất cả chuyến hàng”, ông Sỹ nói, tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra những thùng hoa chuẩn bị chuyển đi các tỉnh.

Công nhân gác chuyện nhà để chu toàn công việc tại nông trại (Ảnh: M.K).

Không chỉ riêng trang trại của ông Sỹ, tại phường Lang Biang (Đà Lạt), xưởng hoa của chị Cao Trần Quỳnh Trang cũng sáng đèn suốt nhiều đêm liền.

Theo chị, lượng hoa xuất đi mỗi ngày trong dịp Tết tăng gấp gần 10 lần so với bình thường. Sau những đợt rét lạnh kéo dài, nhiều giống hoa nở muộn trong khi nhu cầu thị trường tăng đột biến, đẩy nhiều mặt hàng vào tình trạng khan hiếm.

Đặc thù của hoa cắt cành là “hàng nóng”, phải thu hoạch và đóng gói ngay trong đêm để giữ độ tươi. Vì vậy, những ngày cao điểm, công nhân tại các vườn hoa làm việc liên tục từ sáng sớm đến tận khuya, thậm chí trắng đêm để kịp chuyến xe đi miền Bắc, miền Trung trước khi các tuyến vận chuyển ngưng nhận hàng.

Những luống hoa được cắt "nóng", chờ đưa đi khắp các tỉnh, thành tiêu thụ (Ảnh: M.K).

Tại trang trại của ông Sỹ, khoảng 30 lao động được huy động tối đa. Chủ vườn phải trả lương gấp đôi ngày thường, lo ăn uống đầy đủ, thưởng Tết và quà cuối năm để giữ chân nhân công. Dù vậy, vẫn có người xin nghỉ sớm để về quê sum họp gia đình, khiến áp lực công việc dồn lên những người còn lại.

Ở trang trại của chị Trang, hơn 10 công nhân thay phiên nhau đóng gói, kiểm hàng, bốc xếp lên xe lạnh. Bữa cơm ngày Tết giờ chỉ gói gọn trong những hộp cơm ăn vội bên thùng hoa. Nhiều người phải cúng tất niên sớm hoặc dời việc dọn dẹp nhà cửa sang sát Tết để tập trung cho mùa vụ.

“Chúng tôi dự định chỉ nghỉ duy nhất đêm giao thừa. Đến khi chuyến xe cuối cùng rời xưởng, lúc đó chúng tôi mới có thể thở phào”, chị Trang nói.

Thành quả xứng đáng

Dù cực nhọc và đối mặt với nhiều rủi ro, cả ông Bùi Văn Sỹ lẫn chị Cao Trần Quỳnh Trang đều không nghĩ đến việc rời bỏ nghề trồng hoa, nghề mà họ gọi là “phục vụ cái đẹp cho xã hội”.

Ông Sỹ nhớ lại những ngày đầu, gia đình chỉ trồng hoa trên mấy trăm mét vuông đất.

“Khi ấy, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật, hoa ra chưa đạt chuẩn nhưng vẫn được bà con mua hết vào dịp cuối năm. Chính sự đón nhận đó đã tiếp thêm động lực để gia đình tôi mở rộng sản xuất lên 4ha như hôm nay, cung ứng hoa cho khắp thị trường trong nước và từng bước vươn ra nước ngoài.

Mỗi mùa Tết, nhìn hoa mình trồng được bày khắp chợ, khắp phố, tôi thấy bao nhiêu vất vả cũng xứng đáng”, ông tâm niệm.

Ông Bùi Văn Sỹ (giữa) cùng công nhân làm việc từ sáng đến tối muộn (Ảnh: M.K).

Với ông, làm xuyên Tết không chỉ để tăng thu nhập mà còn là niềm vui khi góp phần mang sắc xuân đến từng gia đình.

Cùng suy nghĩ ấy, chị Trang cho biết điều khiến chị gắn bó với nghề không chỉ là doanh thu, lợi nhuận mà còn là niềm tin của khách hàng và tình nghĩa với anh em công nhân. Nhân công tại vườn của chị cũng đồng cảm với bà chủ, chấp nhận gác việc nhà để chu toàn công việc tại trang trại, chờ đến 28 Tết để nhận khoản thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

“Làm hàng Tết cực lắm nhưng tôi vẫn cố bám trụ để lo đủ tiền thưởng cho nhân viên. Thợ tại xưởng đã vất vả cả năm, tôi chỉ mong ai cũng có một cái Tết ấm no khi về quê”, chị chia sẻ.

Trong những đêm trắng ở Lang Biang, chị thường đứng nhìn những xe hoa rời xưởng, lòng vừa lo lắng vì đường xa, vừa hy vọng hoa đến tay khách vẫn giữ được độ tươi đẹp nhất.

“Chỉ mong những bó hoa từ Đà Lạt mang lại niềm vui, sự bình an cho mọi người trong năm mới”, chị nói.

Sức mua dịp Tết tăng còn giúp chủ trang trại bù lỗ sau đợt thiệt hại vì thiên tai (Ảnh: M.K).

Còn với ông Sỹ, nghề trồng hoa không chỉ là kế sinh nhai mà đã trở thành một phần cuộc sống.

“Hoa là thứ không thể thiếu trong ngày Tết, ngày cưới, ngày lễ. Mình làm ra được cái đẹp cho xã hội thì dù có cực cũng thấy đáng”, ông chia sẻ.

Giữa tiết trời lạnh buốt của cao nguyên, khi nhiều gia đình đang quây quần chuẩn bị đón xuân, những người trồng hoa vẫn lặng lẽ làm việc xuyên đêm, giữ cho từng chuyến xe kịp giờ, từng bông hoa đúng độ nở.