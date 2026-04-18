Hỗ trợ lao động trung niên thất nghiệp tìm việc, học nghề tự tạo thu nhập

Ngày 16/4, thông tin về tình hình người lao động trung niên khó tìm việc trên địa bàn TPHCM, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, cho biết: “Hiện doanh nghiệp phần lớn hướng đến nhóm lao động dưới 40 tuổi với mục tiêu tối ưu hiệu quả hoạt động, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ, quy trình mới”.

Theo thống kê tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, số người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1 đến ngày 31/3 là gần 33.000 người, trong đó số người lao động thất nghiệp trong độ tuổi 30-45 tuổi là hơn 18.000 người, chiếm 54% tổng số người lao động đang hưởng thất nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế tuyển dụng thì các doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên nhóm lao động dưới 40 tuổi, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc và môi trường sản xuất kinh doanh năng động, hiện đại, yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng thực hành.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động mất việc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phân tích dữ liệu hơn 52.600 người có nhu cầu tìm việc trong quý I/2026 cho thấy, nhóm lao động trung niên chiếm tỷ lệ cao trong số người tìm việc nhưng phần lớn họ là những người đã tích lũy kinh nghiệm, có xu hướng chuyển việc để cải thiện thu nhập hoặc môi trường làm việc.

Nhóm này thường chịu áp lực về gia đình, tài chính nên ưu tiên sự ổn định trong công việc, nhất là các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, chính sách phúc lợi ưu đãi. Do đó, việc tìm thấy công việc phù hợp của nhóm lao động trung niên càng khó hơn.

Theo bà Tới, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm kết nối doanh nghiệp và người lao động thất nghiệp, giúp họ tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Trung tâm thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại các trụ sở và chi nhánh, tổ chức các sàn ngay tại xã, phường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhanh nguồn lao động phù hợp.

Ngoài ra, trung tâm còn cử nhân viên chủ động liên hệ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng cụ thể về số lượng, ngành nghề, mức lương, điều kiện làm việc… Từ đó, chủ động rà soát, phân loại nguồn lao động đăng ký tìm việc và người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm để giới thiệu việc làm phù hợp cho họ.

Thời gian gần đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM còn liên kết cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh thành lân cận để kết nối hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động liên vùng.

Đặc biệt, trung tâm đang đẩy mạnh hoạt động tư vấn định hướng, hỗ trợ cho lao động thất nghiệp có ý định chuyển đổi nghề nghiệp học tập nâng cao kỹ năng nghề, giúp họ thích nghi tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Với lao động thất nghiệp tuổi trung niên, trung tâm thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm và định hướng cho lao động chuyển sang học thêm nghề để có thể tự tạo thu nhập cho bản thân, gia đình như nấu ăn, pha chế, trang điểm…

Cuối cùng, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM hiện đang tăng cường truyền thông về tuyển dụng lao động trên nhiều phương thức như: Truyền thông trực tiếp rộng rãi đến tận các xã, phường; thông tin tuyển dụng trên website, fanpage, zalo… Công tác này giúp người lao động có nhu cầu tìm việc có thể tiếp cận thông tin việc làm nhanh chóng hơn.