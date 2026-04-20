Hồ sơ để doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho lao động

Luật Việc làm năm 2025 quy định các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 374 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong đó, Điều 24 của Nghị định quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người sử dụng lao động khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động.

Theo đó, để được hưởng chế độ này, người sử dụng lao động phải có văn bản đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (theo Mẫu số 26 ban hành kèm theo Nghị định này).

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản điện tử của một trong các giấy tờ sau, nhằm xác nhận người sử dụng lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị định này, cụ thể:

- Văn bản của người sử dụng lao động về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.

- Văn bản xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã tại địa phương nơi người sử dụng lao động đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng vì lý do kinh tế.

- Văn bản xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã tại địa phương nơi người sử dụng lao động đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong vùng xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm hoặc bị thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm gây ra.

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

Hồ sơ còn yêu cầu phải có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định; văn bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Người sử dụng lao động khi được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động có trách nhiệm tổ chức đào tạo theo đúng phương án đã được phê duyệt, đồng thời bố trí và duy trì việc làm cho người lao động sau đào tạo; nếu không thực hiện đúng hoặc người lao động đang tham gia đào tạo mà chấm dứt hợp đồng thì phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ, trừ các trường hợp như sau:

- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với người lao động theo quy định của Luật Viên chức.

- Người lao động bị sa thải theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 35 và điểm đ, e khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc quy định tại khoản 4 và điểm d, đ, e khoản 5 Điều 29 của Luật Viên chức.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không đúng quy định của Luật Viên chức.