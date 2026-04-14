Hãng hàng không cho tiếp viên tự nguyện nghỉ không lương vì khó khăn

Đây là lần đầu tiên hãng hàng không T'way Air áp dụng biện pháp cho tiếp viên đăng ký nghỉ không lương tự nguyện, kể từ tháng 8/2024. Theo thông báo nội bộ, việc cho phép nghỉ không lương nhằm giảm tải áp lực công việc cho tiếp viên, đồng thời giúp hãng linh hoạt điều chỉnh nguồn nhân lực sau khi cắt giảm và thay đổi lịch bay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran, khiến giá dầu tăng cao.

Từ ngày 16/3, T'way Air đã kích hoạt chế độ “quản lý khẩn cấp”, trở thành hãng hàng không Hàn Quốc đầu tiên thực hiện bước đi này, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng thêm các biện pháp thắt chặt chi phí.

Áp lực tài chính của hãng ngày càng lớn khi vừa phải đối mặt với chi phí tăng, vừa chứng kiến nhu cầu hành khách suy yếu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết chương trình nghỉ không lương chỉ áp dụng trong thời gian giới hạn và trên cơ sở tự nguyện, nhằm tạo thêm sự linh hoạt trong điều kiện làm việc cho nhân viên.

Không chỉ riêng T’way Air, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc khác cũng đang siết chặt chi tiêu khi chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30% tổng chi phí vận hành. Hai hãng lớn là Korean Air và Asiana Airlines đã triển khai chế độ quản lý khẩn cấp, tập trung tinh giản hoạt động và trì hoãn các khoản đầu tư chưa cấp thiết.

Trong đó, Asiana Airlines đã cắt giảm tổng cộng 14 chuyến bay khứ hồi trên 4 đường bay quốc tế đến Phnom Penh (Campuchia) và các thành phố Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân, Diên Cát (Trung Quốc) trong tháng 4 và 5. Hãng đồng thời hỗ trợ hành khách đổi chuyến gần ngày bay và miễn phí thay đổi lịch trình.

Các hãng hàng không giá rẻ cũng thu hẹp hoạt động trên một số tuyến bay trong thời gian gần đây.

Air Busan đã tạm dừng 20 chuyến bay trên các tuyến từ Busan đến Guam, Đà Nẵng (Việt Nam) và Cebu (Philippines). Aero K sẽ tạm ngừng một phần 4 đường bay đến tháng 6, trong khi Eastar Jet dự kiến hủy hơn 50 chuyến bay trong tháng 5.

Jin Air cũng đã dừng tổng cộng 45 chuyến bay gần đây, bao gồm các tuyến từ Incheon đến Guam, Clark (Philippines) và Nha Trang (Việt Nam).

Trong khi đó, Air Premia - hãng tập trung vào các đường bay tầm trung và dài, sẽ hủy 50 chuyến bay từ Incheon đến các điểm đến tại châu Mỹ và Đông Nam Á trong tháng 4 và 5.