Hàn Quốc: Samsung và công đoàn nối lại thương lượng phút chót

Hãng Samsung Electronics và công đoàn lao động của hãng sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa giải do chính phủ Hàn Quốc đứng ra làm trung gian vào ngày 19/5, chỉ ba ngày trước cuộc ngừng việc quy mô lớn dự kiến diễn ra, theo thông tin từ đại diện hai bên ngày 16/5.

Phiên hòa giải sẽ được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia ở thành phố Sejong, cách Seoul khoảng 110 km về phía nam, sau khi các cuộc thương lượng trước đó đổ vỡ hôm 14/5.

Các lãnh đạo bộ phận sản xuất chip của Samsung Electronics, bao gồm Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Jun Young-hyun (thứ hai từ phải sang), đang nói chuyện với các lãnh đạo công đoàn tại khuôn viên Pyeongtaek của công ty ở tỉnh Gyeonggi, hôm thứ 6 (Ảnh: Yonhap).

Công đoàn lớn nhất của Samsung Electronics dự kiến bắt đầu cuộc ngừng việc tập thể kéo dài 18 ngày từ ngày 22/5, động thái có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Công đoàn cho biết hơn 46.000 thành viên đã bày tỏ sẵn sàng tham gia ngừng việc.

Các cuộc đàm phán sắp tới được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm tháo gỡ bế tắc liên quan đến vấn đề chi trả tiền thưởng.

Hiện phía công đoàn và ban lãnh đạo công ty vẫn bất đồng sâu sắc về khoản thưởng theo hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là lợi nhuận từ mảng bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh thị trường chip nhớ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh.

Việc nối lại đàm phán diễn ra sau khi Samsung Electronics thay trưởng đoàn thương lượng theo đề nghị từ phía công đoàn. Ông Kim Hyung-ro, Phó chủ tịch công ty, được thay thế bởi ông Yeo Myung-koo, lãnh đạo bộ phận nhân sự thuộc khối Device Solutions.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã công khai xin lỗi vì gây lo ngại liên quan tới các vấn đề nội bộ của công ty, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết trong tập đoàn.

Đáp lại, ông Choi Seung-ho, lãnh đạo công đoàn, cho rằng người lao động tham gia công đoàn vì niềm tin của họ với công ty đã bị tổn hại. Ông kêu gọi hai bên nỗ lực khôi phục lại niềm tin trong các cuộc thương lượng sắp tới.