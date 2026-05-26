Hàn Quốc: Nhân viên Samsung có thể nhận thưởng hơn 10 tỷ đồng/năm

Theo tờ Korea Times, Samsung Electronics và công đoàn đã đưa ra thỏa thuận lương tạm thời hôm 20/5. Nếu được thông qua, công ty sẽ trích 10,5% khoản lợi nhuận hoạt động dự kiến 300.000 tỷ won trong năm nay để lập quỹ thưởng hiệu suất đặc biệt.

Người dân đi ngang qua tòa nhà của Samsung Electronics tại quận Seocho, phía nam Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Theo đó, nhân viên bộ phận chip nhớ của Samsung, với mức lương năm khoảng 100 triệu won, có thể nhận thưởng lên tới 600 triệu won trước thuế, bao gồm cả tiền thưởng hiện có. Một phần khoản thưởng này sẽ được chi trả bằng cổ phiếu công ty.

Không chỉ Samsung, SK hynix - nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới - cũng mạnh tay chi thưởng nhờ đà tăng trưởng của ngành bán dẫn. Năm ngoái, công ty đã bỏ mức trần tiền thưởng tương đương 1.000% lương cơ bản và chuyển sang cơ chế thưởng gắn với 10% lợi nhuận hoạt động.

Đầu năm nay, mỗi nhân viên SK hynix nhận trung bình 148 triệu won (hơn 2,5 tỷ đồng), tương đương gần 30 tháng lương cơ bản. Một số dự báo cho rằng mức thưởng này có thể tăng lên 600-700 triệu won/người (khoảng 10,4-12,1 tỷ đồng) vào năm tới.

Những khoản thưởng “khủng” tại các hãng chip hàng đầu đang khiến nhiều lao động ở những ngành nghề khác cảm thấy ghen tị và bị bỏ lại phía sau.

Bà Han Myung-ae (58 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) thường bắt đầu công việc từ lúc nhiều người còn chưa thức dậy và chỉ trở về nhà khi trời đã tối. Là môi giới bất động sản, thu nhập hoa hồng của bà bị giới hạn theo quy định pháp luật. Vì vậy, khi nghe tin nhân viên bộ phận chip nhớ của Samsung Electronics có thể nhận thưởng tới 600 triệu won trong năm nay, bà không khỏi bất ngờ.

“Họ vốn đã có thu nhập cao hơn đa số người khác, giờ lại còn muốn nhiều hơn và khiến mọi chuyện trở nên ồn ào”, bà Han nói, đồng thời nhắc đến các cuộc đàm phán lao động kéo dài tại Samsung suýt dẫn đến ngừng việc tập thể vừa qua.

Quan điểm của bà Han phản ánh tâm lý trái chiều của nhiều người Hàn Quốc trong bối cảnh Samsung Electronics và SK hynix liên tiếp chi các khoản thưởng lớn nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn phục vụ AI (trí tuệ nhân tạo).

Ông Kim, 70 tuổi, một người đã nghỉ hưu, cho rằng các tổ chức công đoàn của Samsung Electronics đang đưa ra yêu cầu quá mức.

“Nếu họ muốn chia lợi nhuận thì cũng phải sẵn sàng chia sẻ rủi ro và thua lỗ cùng công ty”, ông nói.

Theo ông Kim, tiền lương và chia lợi nhuận là hai khái niệm khác nhau. Việc nhân viên yêu cầu được hưởng thêm lợi nhuận ngoài lương chẳng khác nào lấy đi phần dành cho cổ đông.

“Doanh nghiệp phải đầu tư số vốn rất lớn để vận hành. Khi có lợi nhuận, họ cần sử dụng một phần để tái đầu tư cho tương lai”, ông nói thêm.

Dù vậy, không phải ai cũng phản đối những khoản thưởng này. Một số người cho rằng dù bản thân cảm thấy ghen tị, đây vẫn là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của nhân viên.

“Tôi cũng thấy ghen tị, nhưng đó là chính sách của công ty và là phần thưởng cho công sức mà nhân viên đã bỏ ra. Tôi không nghĩ điều đó sai. Nhân viên Samsung đơn giản là làm việc ở đúng nơi, vào đúng thời điểm. Tôi xem đây là thành quả tương ứng cho những gì họ đã đóng góp”, ông Kim Chang-jin, 33 tuổi, làm nghề kế toán, chia sẻ.

Ông Lee Jong-seong, 42 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng đồng tình với quan điểm này.

“Nhiều người quanh tôi cho rằng thành công của Samsung không hoàn toàn do họ tạo ra mà còn nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ, nên lợi ích cần được chia sẻ rộng hơn. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi có ghen tị, nhưng họ xứng đáng nhận được điều đó”, ông Lee nói.