Hàn Quốc cho người lao động nghỉ lễ ngày 1/5 hưởng nguyên lương

Mới đây, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể và thông qua dự luật sửa đổi một phần “Luật về ngày lễ quốc gia” với 194 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 3 phiếu trắng trong tổng số 199 nghị sĩ tham gia biểu quyết.

Một dự luật được thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Quốc hội Hàn Quốc, diễn ra ngày 31/3, tại trụ sở Quốc hội ở Yeouido, Seoul (Ảnh: Phóng viên Lee Seung-bae/News1).

Trước đó, theo quy định được ban hành từ năm 1994, ngày 1/5 được xác định là ngày nghỉ hưởng lương của người lao động. Tuy nhiên, do chưa được xếp vào danh sách ngày lễ chính thức, nội dung này chỉ được áp dụng đối với người lao động thuộc đối tượng quy định theo Luật Tiêu chuẩn lao động.

Vì vậy, các nhóm như công chức, giáo viên, nhân viên giao hàng, lao động trên các nền tảng trực tuyến và những người thuộc diện lao động đặc thù trước đây không được hưởng chế độ nghỉ này.

Việc dự luật sửa đổi được thông qua đồng nghĩa với việc từ nay, mọi người lao động, không phân biệt hình thức việc làm hay tư cách pháp lý, đều được nghỉ vào ngày 1/5.

Phát biểu ngay sau khi dự luật được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won - Shik cho biết: “Vào tháng 9 năm ngoái, Quốc hội đã thông qua sửa đổi, đổi tên Ngày của Người lao động thành Ngày Lao động. Tại phiên họp hôm nay, chúng ta tiếp tục tạo ra bước thay đổi khi đưa Ngày Lao động, vốn trước đây chỉ áp dụng hạn chế trong khu vực tư nhân, trở thành ngày nghỉ lễ chính thức”.

Ông Woo nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng nhằm thiết lập chuẩn mực mới trong việc tôn trọng giá trị lao động của tất cả mọi người, đồng thời góp phần khắc phục khoảng trống chính sách mà lâu nay người lao động trong khu vực công, như công chức và viên chức, chưa được hưởng.

Tại phiên họp, khu vực khán đài có sự tham dự của đại diện Liên đoàn Công đoàn Công chức Hàn Quốc và Công đoàn Công chức toàn quốc.

Theo quy định tại điều khoản bổ sung, luật sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5 năm nay.