Green SM kiến tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định cho tài xế công nghệ

Miễn phí thuê, đổi pin 3 năm - cú hích cho tài xế mới vào nghề

Chi phí vận hành luôn là nỗi lo lớn nhất của tài xế công nghệ, đặc biệt khi giá xăng liên tục biến động. Không ít người chạy xe cả ngày nhưng thu nhập thực nhận lại chẳng còn bao nhiêu sau khi trừ tiền nhiên liệu và bảo dưỡng.

Anh Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi, Hà Nội), một tài xế từng chạy xe máy xăng tại Hà Nội, cho biết chính sách của GSM gồm miễn phí thuê và đổi pin không giới hạn đến 31/3/2029 với tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM Platform giúp anh yên tâm chạy xe.

Tài xế gia nhập Green SM với chi phí đầu vào thấp, có thể nhận xe và vận doanh ngay (Ảnh: Green SM).

“Không tốn tiền pin và sạc điện trong suốt 3 năm giúp tôi thực sự yên tâm khi chuyển sang xe điện. Gần như không còn rủi ro hay rào cản nào về tài chính, việc chuyển sang xe điện và gia nhập Green SM hiện rất dễ dàng cho cánh tài xế chúng tôi”, anh Tâm chia sẻ.

Green SM miễn phí thuê và đổi pin, giúp tài xế giảm chi phí vận hành (Ảnh: Green SM).

Theo tính toán, nhờ tiết kiệm chi phí thuê pin và sạc điện, anh có thể tiết kiệm khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng, tương đương hơn 36 triệu đồng trong vòng ba năm. Chi phí vận hành giảm rõ rệt ngay từ những ngày đầu, anh Tâm an tâm để tập trung chạy xe và gắn bó lâu dài với xe điện.

Trên nhiều diễn đàn, không ít tài xế cũng nhận định đây là bài toán kinh tế nhìn rõ hiệu quả ngay, thời gian hỗ trợ kéo dài, chính sách này được đánh giá là thiết thực và đủ “lực” để đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn.

Đảm bảo thu nhập, có cuốc đều - bước đột phá hỗ trợ toàn diện

Không chỉ giảm chi phí, Green SM còn triển khai chính sách đảm bảo thu nhập tối thiểu và số lượng cuốc xe ổn định mỗi ngày.

Anh Tâm chọn gói linh hoạt với mức thu nhập tối thiểu 8,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương khoảng 10 cuốc mỗi ngày khi đáp ứng các tiêu chí và quy định vận doanh. Trường hợp chưa đạt số cuốc, hệ thống Green SM sẽ bù cho anh 36.000 đồng cho mỗi cuốc còn thiếu.

Green SM triển khai chính sách đảm bảo thu nhập và cuốc xe ổn định cho tài xế (Ảnh: Green SM).

Nếu chưa có phương tiện, tài xế chỉ cần đặt cọc từ 3 triệu đồng và trả phí thuê khoảng 1,5-1,7 triệu đồng mỗi tháng là có thể nhận xe để vận doanh ngay, không cần vay vốn hay xét duyệt tín dụng.

Với chương trình “Thu xăng - Đổi điện”, chi phí ban đầu thậm chí chỉ còn 2 triệu đồng. Sau 2 năm, tài xế có thể sở hữu xe và nhận lại tiền cọc. Ngoài ra, nếu tài xế muốn sở hữu xe sớm hơn, Green SM sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi linh hoạt tùy vào thời điểm cụ thể.

Anh Tâm nhận xét chính sách này đã giải quyết đúng những nỗi lo của các tài xế công nghệ, khi cho phép mọi người tự chủ kế hoạch tài chính để mua xe bất cứ lúc nào đủ điều kiện và cảm thấy cần thiết. Giai đoạn thuê xe để vận doanh sẽ là khoảng thời gian để các tài xế làm quen với xe điện, tạo ra nguồn thu nhập ổn định mỗi ngày mà không phải đầu tư ngay một khoản tiền quá lớn.

Green SM xây dựng môi trường làm việc ổn định, giúp tài xế gắn bó lâu dài với công việc (Ảnh: Green SM).

Chính sách hỗ trợ tài xế dễ dàng có xe để vận doanh với chi phí thấp, miễn phí năng lượng trong 3 năm và đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, hấp dẫn được đánh giá là bước đột phá toàn diện của GSM, không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn mở ra hướng đi lâu dài cho tài xế.

Nhiều bác tài đã quyết định chuyển đổi sang xe điện và xác định gắn bó lâu dài với công việc như một nghề ổn định, có thu nhập ổn định và môi trường làm việc an toàn, văn minh.