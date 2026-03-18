Grab phản hồi vụ khóa tài khoản với tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm

Chiều 18/3, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam vừa có phản hồi gửi đến báo Dân trí, về các thông tin liên quan đến sự việc tài xế đăng clip có hình ảnh thông tin cá nhân của khách hàng lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 11/3, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh nam hành khách liên tục đe dọa tài xế ô tô công nghệ.

Nam hành khách liên tục buông lời đe dọa tài xế xe công nghệ (Ảnh cắt từ clip).

Trong đoạn clip, nam hành khách bày tỏ thái độ bức xúc, cho rằng tài xế không làm theo yêu cầu của mình và liên tục nói những câu như: "Sao, mày muốn gì?", "Tao đấm 10 thằng như mày rồi"; "Đừng có mà tinh tướng". Người này còn yêu cầu tài xế dừng xe giữa đường để xuống. Trong khi đó, nam tài xế cố gắng giải thích thiện chí của mình.

Đoạn clip sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hơn 5,3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, vài ngày sau khi sự việc xảy ra, nam tài xế cho biết anh đã bị hành khách gửi phản ánh đến hãng về việc đăng tải video lên mạng. Theo thông báo từ phía nền tảng, tài xế này bị khóa tài khoản vĩnh viễn do vi phạm quy định liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Sau sự cố, anh đã chuyển sang hợp tác với một ứng dụng gọi xe khác, đồng thời nhận thêm các chuyến đường dài để ổn định thu nhập và tiếp tục công việc mưu sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam cho hay ngày 12/3, tổng đài Grab nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội.

“Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ.

Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam cho biết thêm.

Trong ngày 12/3 và ngày 13/3, phía Grab đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng.

Đến ngày 16/3, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, đơn vị đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.

“Đối với chủ tài khoản đặt xe Đ.L., chúng tôi đã khuyến nghị người dùng và những người đi cùng cần có hành xử tôn trọng và văn minh với đối tác tài xế của Grab. Tài khoản này đã được ghi nhận để lưu ý cho những chuyến xe Grab kế tiếp”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Theo đại diện hãng, nền tảng Grab hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

“Chúng tôi trân trọng mỗi sự lựa chọn sử dụng dịch vụ của đối tác và khách hàng, do đó mỗi quyết định chỉ được đưa ra sau khi đã xác minh cẩn trọng và cân nhắc nhiều khía cạnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để lắng nghe phản hồi của đối tác và người dùng nhằm hướng đến một môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng cho mọi người”, đơn vị nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, nam tài xế trong sự việc nói trên cũng đã xác nhận với phóng viên Dân trí rằng anh đã được một hành khách liên hệ thuê ngoài và đang trên đường lái xe đưa vị khách này đi công tác tỉnh.