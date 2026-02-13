Giáp Tết, về xã miền núi thu trăm tỷ mỗi năm nhờ tìm "vàng" trong thân cây

Xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) là thủ phủ cây dó trầm, nổi tiếng với nghề trồng, khai thác và chế tác trầm hương. Toàn xã có hơn 780ha trồng dó trầm, hầu như hộ dân nào cũng trồng quanh nhà, trong vườn hoặc trên các sườn đồi. Năm 2022, địa phương này được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là làng nghề truyền thống.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các cơ sở chế tác trầm hương tại Phúc Trạch hoạt động hết công suất, rộn ràng trong âm thanh cưa xẻ, đục đẽo, tạo nên không khí nhộn nhịp khắp làng nghề.

Ông Bùi Thức Chính (45 tuổi, thôn 1, xã Phúc Trạch) cho biết từ tháng 10 âm lịch, cơ sở gia đình tăng công suất gấp 2-3 lần và huy động thêm 5-6 lao động lành nghề để phục vụ thị trường Tết. Theo ông Chính, vụ Tết kéo dài đến hết tháng 1 âm lịch năm sau. Mỗi vụ cơ sở xuất bán gần 60.000 thẻ hương, khoảng 1.000 hộp hương nụ cùng nhiều sản phẩm khác. Sau vụ Tết, cơ sở của ông Chính ước đạt 500-600 triệu đồng, chiếm gần 2/3 doanh thu cả năm.

Để tìm trầm bên trong thân cây, mỗi nghệ nhân tại Phúc Trạch đều trang bị một bộ dụng cụ chuyên biệt, gồm nhiều loại đục, cưa được đặt rèn riêng cho nghề.

Tùy từng công đoạn, họ lựa chọn dụng cụ phù hợp để thao tác. Người xoi trầm phải trải qua nhiều giai đoạn công phu, tỉ mỉ mới tìm được thứ quý như "vàng" trong thân cây.

Bên cạnh sản phẩm hương trầm đạt chuẩn OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), các cơ sở còn sản xuất thêm nhiều mặt hàng như nụ trầm, vòng trầm, đồ thủ công mỹ nghệ để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng dịp Tết.

Chị Hoàng Thị Lan (SN 1994, trú thôn 10, xã Phúc Trạch) cho biết vụ Tết, cơ sở của chị tuyển thêm lao động để tăng cường sản xuất các loại trầm phục vụ thị trường. Mỗi ngày, riêng sản phẩm trầm thẻ đã đạt sản lượng 5-7 vạn.

Thời gian này, nghề thu mua cây dó về làm trầm hoặc bán lại kiếm lời cũng trở nên sôi động.

Anh Hiếu (38 tuổi, trú xã Phúc Trạch) cho biết, anh thường tìm mua cây dó trầm hơn 10 năm tuổi, cao khoảng 10m từ các hộ dân trong vùng để kinh doanh. "Nghề này ngoài kinh nghiệm còn cần cả may mắn, bởi nếu cây chứa nhiều trầm bên trong thì lợi nhuận rất lớn", anh Hiếu chia sẻ.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch cho biết tổng doanh thu từ các sản phẩm trầm hương trên địa bàn đạt hơn 100 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương và giúp người dân vươn lên làm giàu.

Vị trí xã Phúc Trạch - thủ phủ trầm hương tại Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).