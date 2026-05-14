"Giá trị cốt lõi của trợ cấp thất nghiệp không chỉ ở khoản hỗ trợ tạm thời"
(Dân trí) - Đây là khẳng định của các chuyên gia về ý nghĩa kết nối để hỗ trợ người mất việc sớm trở lại thị trường lao động tại cuộc tọa đàm diễn ra chiều 14/5 của báo Dân trí.
Tham dự tọa đàm với vai trò diễn giả có ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM và ông Dương Việt Linh, Phó Giám đốc Việc làm tốt.
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia sẽ phân tích toàn diện vai trò của chế độ giới thiệu việc làm trong bảo hiểm thất nghiệp, từ thực tiễn triển khai đến những thách thức, cơ hội và hướng cải cách trong thời gian tới.
Khi người lao động mất việc, điều họ cần không chỉ là một khoản hỗ trợ tạm thời, mà còn là cơ hội để không bị bỏ lại phía sau trong một thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh.
Vì vậy, giá trị cốt lõi của bảo hiểm thất nghiệp không chỉ nằm ở khoản trợ cấp ngắn hạn, mà ở khả năng giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động một cách bền vững.